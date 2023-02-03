Неякісні опори та понад 1,8 млн грн збитків при ремонті мосту на проспекті Ландау – судитимуть підприємця

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо чоловіка за фактом організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2017 році між Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради та товариством з обмеженою відповідальністю укладено договір, відповідно до якого зазначене ТОВ прийняло на себе зобов’язання на виконання робіт з капітального ремонту мосту, розташованого на проспекті Льва Ландау, на загальну суму майже 40 млн грн.

Згідно проєктно-кошторисної документації до вказаного договору, було передбачено улаштування опор контактної мережі.

Директорка підприємства-постачальника та обвинувачений, вступивши у змову, організували виготовлення опор для здійснення ремонту неналежної якості, через що безпосередньому підряднику під виглядом доброякісної продукції поставлено труби, які вже були у використанні і не відповідали необхідним стандартам. Щоб замаскувати відсутність оцинковки, представники фірми-постачальника пофарбували опори.

У подальшому Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради на банківський рахунок товариства-підрядника перераховано грошові кошти на загальну суму майже 7 млн грн за всі виконані роботи з капітального ремонту. У свою чергу, підрядником перераховано понад 1,8 млн грн на рахунок фірми-постачальника.

Таким чином, директорка підприємства-постачальника разом зі спільником незаконно заволоділи сумою понад 1,8 млн грн, чим завдали державі збитків на вказану суму.

Справу розглядатимуть у Московському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань ГУНП в Харківській області ДСР НПУ.

Агентство Телевидения Новости