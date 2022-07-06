Неоновая подсветка: плюсы и минусы осветительных приборов

Неон на протяжении нескольких лет занимает лидирующие позиции среди осветительных приборов для наружной подсветки. В последнее время он также стал использоваться внутри развлекательных и торговых помещений, выступая в качестве дизайнерского решения и рекламной вывески. При этом такой осветительный прибор имеет как ряд преимуществ, так и некоторые недостатки.

Плюсы неоновых лент

Большинству людей неоновая подсветка нужна в качестве яркого свечения, которое сразу же бросается в глаза. Но это далеко не единственное достоинство неона:

ровный свет повышенной интенсивности – вывеску из неона видно очень издалека, при этом она не слепит глаза даже при ближайшем рассмотрении;

широкие возможности дизайна – используя неоновые трубки, вы сможете создавать различные формы и композиции для привлечения внимания;

сохранение температуры – лампы из неона не нагреваются выше 40 градусов, что обеспечивает их безопасность и длительный срок службы.

Если говорить о потреблении электричества, неоновая подсветка не так экономна в сравнении со светодиодными лентами, однако ДРЛ и люминесцентные лампы «подъедают» электричество гораздо больше.

Недостатки неоновой подсветки

Рядом с положительными всегда есть и отрицательные моменты. Среди них необходимость высоковольтного трансформатора, который будет поддерживать стабильно высокое напряжение в сети. Также стоит отметить тот факт, что при повреждении трубка неона может пробивать током стену, к которой она прикреплена.

Отдельным минусом можно назвать высокую стоимость неоновой ленты, хотя она отрабатывает свою задачу на все сто. Также сегодня можно найти немало предложений по доступной цене. К примеру, в интернет-магазине led-story вы сможете заказать различные варианты неона, не переплачивая.

В целом, неоновые подсветки еще долго не будут терять своих позиций, выступая в качестве отличного маркетингового хода для развития бизнеса. Также при грамотном использовании и наличии большой площади их можно монтировать на стену в домашних условиях.

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