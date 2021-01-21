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Нового директора "Харьковских теплосетей" назначат до конца января

Нового директора Харьковских теплосетей назначат до конца января

По словам секретаря Харьковского горсовета Игоря Терехова, кандидатуры на должность директора теплосетей, озвученные в СМИ, он даже не рассматривает.   

К концу следующей недели представят нового руководителя КП "Харьковские теплосети", у которого есть опыт выведения предприятий из кризисной ситуации. Об этом 20 января сообщил секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов. 

"В СМИ появляются различные кандидатуры. Могу вам сказать, что эти кандидатуры, они мною даже не рассматриваются. Поэтому, это как досужие домыслы. Вы увидите, что к концу следующей недели будет представлен новый руководитель. Это грамотный руководитель, с большим опытом. Опытом, действительно, выведения предприятий из кризисной ситуации", — рассказал Терехов.

Отметим, на сайте НАПК появились декларации кандидатов на должность директора и замдиректора "Харьковских теплосетей". Возглавить предприятие хочет Сергей Пшеничный, он работает на Запорожской АЭС. На пост заместителя претендует безработный Леонид Сарафанов из Запорожья, его семья владеет восемью квартирами. 

Как писал KHARKIV Today,  5 января Терехов уволил директора "Харьковских теплосетей" Сергея Андреева. Тогда секретарь Харьковского горсовета обещал до конца дня назначить вместо него хорошего кризис-менеджера. 

Источник: 2day.kh.ua/

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Темы: ЖКХ

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