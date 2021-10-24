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Нужно ли гладить постельное белье после стирки

Здоровый и крепкий сон зависит не только от удобной кровати и ортопедического матраса. Большая роль отводится приятному и качественному постельному белью. Ознакомиться с роскошными комплектами вы можете по ссылке https://barbatextile.ua/category/komplekty-postelnogo-belya/. Детские, полуторные, семейные, евро-комплекты – современное белье привлекает своими расцветками и отменным качеством. Но что делать, когда наступает пора глажки? А нужно ли вообще этим заниматься и как облегчить довольно тяжелую задачу?

Нужно ли гладить постельное белье после стирки

Правила глажки постельного белья

К радости хозяйкам сообщаем, что не все комплекты постельного белья нужно гладить. Без этой процедуры обходятся простыни из нежных тканей, таких как тонкий шелк и синтетика. Их волокна хрупкие и любая термообработка может их безвозвратно испортить. Не гладят и изделия из мохера, иначе он потеряет приятную пушистость. Остальные комплекты лучше проглаживать на доске, это не только красиво, но и правильно, ведь термообработка дезинфицирует ткань.

Чтобы облегчить процесс глажки, воспользуйтесь некоторым советами:

- лучше гладить слегка увлажненное белье, тогда вы получите более привлекательный и быстрый результат;

- комплекты из тяжелого шелка проглаживать можно, но только с изнаночной поверхности и на самом щадящем режиме без увлажнения и пара (если на такую ткань попадет влага в процессе глажки, то на этом месте остаются пятна);

- наборы из хлопка утюжьте с орошением или паром, он не любит сухости, поэтому хлопковые ткани можно гладить, когда их поверхность еще не просохла;

- наволочки и простыни утюжат на доске только с лицевой стороны (кроме изделий из шелка), чтобы не допустить появление растяжек, направляйте утюг по длине;

- при глажке комплектов можно использовать отпариватель, это упростит процесс особенно если белье очень сухое, с заломами и складками;

- в случае с сатиновыми простынями экспериментировать с отпаривателем не стоит, такой материал гладят обычным способом;

- обязательно после окончания глажки проветрите комплекты, чтобы они остыли.

Если вам вообще не хочется возиться с тяжелым, трудозатратным делом, приобретайте белье из не мнущегося материала. Для его изготовления берутся натуральные бамбуковые волокна, способные выдержать до 400 циклов стирки.

Нужно ли гладить постельное белье после стирки

Температурный режим для глажки

Температура глажки наволочек, простыней и пододеяльников подбирается в зависимости от особенностей ткани. На глаз определить, из чего сделано постельное белье, сложно, но информации всегда можно узнать из этикеток.

Кроме градуса температуры индивидуально подбирается и режим увлажнения, например:

- в сухом виде гладится сатин (до +180⁰С);

- слегка увлажненными следует гладить чистый хлопок (+140...+180⁰С), хлопковые ткани с добавлением полиэстера (+90...+120⁰С) и жаккард (до +110⁰С);

- во влажном состоянии необходимо проглаживать хлопковые изделия с включением льна (+160...+180⁰С) и ситец (+150...+170⁰С);

- льняные комплекты следует гладить практически мокрыми (+180⁰С-+200⁰С).

Могут обходится без глажки, кроме шелка, синтетика и комплекты из бязи. Если вам хочется прогладить такие изделия, выбирайте самый щадящий режим с низким градусом температуры и действуйте крайне осторожно.

Стоит ли проглаживать комплекты после стирки

Многие хозяйки не заморачиваются с такой работой и после стирки, сушки белья, отправляют его в шкаф. Но утюг все же необходим. Проглаженная ткань становится более мягкой и комфортной для сна, она приобретает опрятный вид и ассоциируется с опрятностью и чистоплотностью хозяйки. Чистое, выглаженное белье без заломов и складок не стыдно постелить и гостям.

Помимо эстетической составляющей помните, что термообработка уничтожает патогенную микрофлору, а помимо бактерий и микробов убиваются и личинки клещей, приводящие к проявлениям аллергии. Отутюженные постельные комплекты компактнее складываются, что помогает хозяйкам сэкономить место в шкафу. Глажка постельного белья – это обязательная процедура при уходе за домашним текстилем.

Новости портала «Весь Харьков»

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