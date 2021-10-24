Нужно ли гладить постельное белье после стирки

Здоровый и крепкий сон зависит не только от удобной кровати и ортопедического матраса. Большая роль отводится приятному и качественному постельному белью. Ознакомиться с роскошными комплектами вы можете по ссылке https://barbatextile.ua/category/komplekty-postelnogo-belya/. Детские, полуторные, семейные, евро-комплекты – современное белье привлекает своими расцветками и отменным качеством. Но что делать, когда наступает пора глажки? А нужно ли вообще этим заниматься и как облегчить довольно тяжелую задачу?

Правила глажки постельного белья

К радости хозяйкам сообщаем, что не все комплекты постельного белья нужно гладить. Без этой процедуры обходятся простыни из нежных тканей, таких как тонкий шелк и синтетика. Их волокна хрупкие и любая термообработка может их безвозвратно испортить. Не гладят и изделия из мохера, иначе он потеряет приятную пушистость. Остальные комплекты лучше проглаживать на доске, это не только красиво, но и правильно, ведь термообработка дезинфицирует ткань.

Чтобы облегчить процесс глажки, воспользуйтесь некоторым советами:

- лучше гладить слегка увлажненное белье, тогда вы получите более привлекательный и быстрый результат;

- комплекты из тяжелого шелка проглаживать можно, но только с изнаночной поверхности и на самом щадящем режиме без увлажнения и пара (если на такую ткань попадет влага в процессе глажки, то на этом месте остаются пятна);

- наборы из хлопка утюжьте с орошением или паром, он не любит сухости, поэтому хлопковые ткани можно гладить, когда их поверхность еще не просохла;

- наволочки и простыни утюжат на доске только с лицевой стороны (кроме изделий из шелка), чтобы не допустить появление растяжек, направляйте утюг по длине;

- при глажке комплектов можно использовать отпариватель, это упростит процесс особенно если белье очень сухое, с заломами и складками;

- в случае с сатиновыми простынями экспериментировать с отпаривателем не стоит, такой материал гладят обычным способом;

- обязательно после окончания глажки проветрите комплекты, чтобы они остыли.

Если вам вообще не хочется возиться с тяжелым, трудозатратным делом, приобретайте белье из не мнущегося материала. Для его изготовления берутся натуральные бамбуковые волокна, способные выдержать до 400 циклов стирки.

Температурный режим для глажки

Температура глажки наволочек, простыней и пододеяльников подбирается в зависимости от особенностей ткани. На глаз определить, из чего сделано постельное белье, сложно, но информации всегда можно узнать из этикеток.

Кроме градуса температуры индивидуально подбирается и режим увлажнения, например:

- в сухом виде гладится сатин (до +180⁰С);

- слегка увлажненными следует гладить чистый хлопок (+140...+180⁰С), хлопковые ткани с добавлением полиэстера (+90...+120⁰С) и жаккард (до +110⁰С);

- во влажном состоянии необходимо проглаживать хлопковые изделия с включением льна (+160...+180⁰С) и ситец (+150...+170⁰С);

- льняные комплекты следует гладить практически мокрыми (+180⁰С-+200⁰С).

Могут обходится без глажки, кроме шелка, синтетика и комплекты из бязи. Если вам хочется прогладить такие изделия, выбирайте самый щадящий режим с низким градусом температуры и действуйте крайне осторожно.

Стоит ли проглаживать комплекты после стирки

Многие хозяйки не заморачиваются с такой работой и после стирки, сушки белья, отправляют его в шкаф. Но утюг все же необходим. Проглаженная ткань становится более мягкой и комфортной для сна, она приобретает опрятный вид и ассоциируется с опрятностью и чистоплотностью хозяйки. Чистое, выглаженное белье без заломов и складок не стыдно постелить и гостям.

Помимо эстетической составляющей помните, что термообработка уничтожает патогенную микрофлору, а помимо бактерий и микробов убиваются и личинки клещей, приводящие к проявлениям аллергии. Отутюженные постельные комплекты компактнее складываются, что помогает хозяйкам сэкономить место в шкафу. Глажка постельного белья – это обязательная процедура при уходе за домашним текстилем.

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