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31.10.2023 16:54
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Окупанти знищили приватну оселю у Вовчанську: ДСНС

Окупанти знищили приватну оселю у Вовчанську: ДСНС

31 жовтня близько 12:30 російські війська здійснили черговий обстріл по приватному сектору Вовчанська.

Внаслідок влучання снарядів загорівся житловий будинок, вогонь охопив площу 100 кв.м, повідомляє ДСНС в Харківській області.

На місці події працювали рятувальники 47-ї Державної пожежно-рятувальної частини та пожежна команда із селища Вільча, котрі протягом 3-х годин загасили вогонь.

Завдяки їхнім зусиллям вдалось врятувати сусідній будинок. На щастя обійшлось без постраждалих.

Агентство Телевидения Новости

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