"Они следят за мной, они знают, где я": путешественник во времени показал кадры из 2045 года и рассказал обо всем

Мужчина рассказывает, что в будущем люди якобы научились путешествовать во времени благодаря инопланетным технологиям

На YouTube-канале, который специализируется на видеороликах про паранормальные явления, появилась запись с монологом мужчины, который клятвенно заверяет, что прибыл к нам прямиком из будущего. Зрителей ждет очень эмоциональный рассказ о том, что будет в ближайшие десятилетия, мужчина даже показывает якобы видеоподтверждение своим словам. Но даже для ролика о будущем он какой-то уж очень футуристический.

"Я должен быстро рассказать вам эту историю, я должен показать вам, что у меня есть. Они следят за мной, они знают, где я", - говорит мужчина.

Мужчина, чье лицо скрыто, нервно рассказывает, что расскажет "правду и ничего, кроче правды". Хотя и знает, что вряд ли ему кто-то поверит.

"Вы заслуживаете знать, что происходит за закрытыми дверями. Путешествия во времени существуют, и это скрывается от общественности. Я учёный. Я работал над тремя машинами времени. Машинами, которые были показаны публике в 2028 году", - уверяет герой видео и добавляет, что к 2045 году люди и роботы станут одним целым, с равным правами и обязанностями. Также автор заявляет что на планете начнет царить некий единый интеллект, который будет управлять миром. А в этом мире "нет ни стран, ни конфиденциальности".

"Это могут быть мои последние минуты. Я в опасности. Но у меня есть видео, снятое в 2045 году", - заявляет якобы путешественник.

Мужчина рассказывает, что в будущем люди якобы научились путешествовать во времени благодаря инопланетным технологиям. По его словам, такие технологии уже были на инопланетном корабле, который по легенде упал в знаменитой Зоне 51.

Герой ролика говорит, что сейчас (в 2018 году) "последние годы для человечества, каким мы его знаем". По его словам, в будущем ни у кого не будет анонимности, "но это не так плохо", всем миром будет управлять единое правительство, люди будут жить в гигантских мегаполисах, а также под землёй, чтобы решить проблему перенаселения. Однако среди населения, по словам мужчины, "нас осталось не так много".

Источник: http://znaj.ua

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