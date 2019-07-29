Особое мнение: митрополит Епифаний прокомментировал слухи о расколе в ПЦУ

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний прокомментировал попытки патриарха Филарета восстановить УПЦ КП и отметил, что раскола в Православной церкви Украины нет, а есть только мнение одного человека — Филарета. Об этом митрополит Епифаний заявил во время общения с журналистами после молебна в честь 1031-летия крещения Руси-Украины, сообщает Укринформ.

«В целом мы должны констатировать, что раскола в Украинской православной церкви нет. Есть только особое мнение и воля одного человека, одного иерарха — почетного патриарха Филарета, который остается сейчас действующим архиереем Православной церкви Украины», — подчеркнул митрополит.

Предстоятель ПЦУ заметил, что украинский народ поддерживает уже признанную Православную церковь Украины. «И поэтому воля одного человека не будет диктовать условия всей церкви, как дальше ей развивать свое будущее. Поэтому мы видим сейчас поддержку того процесса, который происходит, и верим, что в дальнейшем все больше и больше православных украинцев будут участвовать в нашей признанной Православной церкви Украины», — сказал митрополит Епифаний.

Источник: sprotyv.info

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