Отчего появляется хлам и как от него избавиться

Поводом превратить свою квартиру в музей никому ненужных вещей может быть серьезное психологическое заболевание. Но и у нормального человека могут найтись свои, на его взгляд, логичные причины превращать свой дом в хламосборник. Поговорим о них поподробнее.

Причина №1. Стремление повысить общую функциональность квартиры.

Некоторые люди наполнены навязчивым желанием с максимальной пользой использовать каждый сантиметр своего жилья. Благодаря этому в квартире могут появиться предметы, которые никогда или почти никогда не используются.

Например, складной праздничный стол, который используется либо раз в год, либо вообще использовался раз в жизни — на свадьбе у бабушки пятьдесят лет назад. Безусловно, в советское время, когда люди часто ходили друг к другу в гости, такой стол был нужен и даже необходим. Однако в наше время большинство праздников принято отмечать либо в узком семейном кругу, либо в ресторане, и стол просто-напросто не нужен. В крайнем случае, его можно взять у бережливых соседей.

К списку бесполезных вещей можно отнести массу всего. Например, коньки. Конечно, если вы фанат фигурного катания и даже летом не вылезаете из ледового дворца, то коньки вам необходимы. Однако, если вы пару раз за зиму решаетесь выбраться на каток, то покупать личные коньки бессмысленно — их вполне можно взять напрокат.

Подумайте хорошенько, что еще есть такого, от чего можно смело избавляться — и вы обнаружите массу бесполезных вещей. Особенно о целесообразности того или иного предмета стоит задумываться при его покупке.

В итоге, нельзя не вспомнить слова Шерлока Холмса о том, что важно не обилие вещей, а то, насколько легко к ним можно добраться.

Причина №2. Создание уюта.

Да-да, многие люди думают, что вот эта фотография, заслоняющая вот эту картинку и эту стеклянную фигурку, и эта маленькая статуя из цемента, и этот брелок, сувенир из Турции, и этот камешек, привезенный из Крыма…, и все остальное может создать ощущение уюта. Квартира все больше и больше зарастает ненужными безделушками. Некоторые из них дороги как память (чаще всего о чем-то малозначительном), некоторые просто забавные. Безусловно, каждый из этих предметов по отдельности может быть очень милым, однако вместе они превращаются во взрывоопасную смесь.

Наш мозг устроен таким образом, что вынужден в той или иной мере перерабатывать все увиденное, каким бы малозначительным оно ни было. И если ваша квартира будет постоянно перегружать его информацией, то он начнет паниковать, а вас обеспечит чувством легкой тревоги и пониженным настроением. Безусловно, ни о каком уюте в данном случае речи идти не может.

Причина №3. Боязнь будущего.

Некоторые люди страдают определенным недугом — им кажется, что если сегодня они выбросят ту или иную вещицу, то она им обязательно, срочно, позарез понадобиться завтра. Не беспокойтесь: то, что вы, наконец, решились выбросить старую облезлую мухобойку, вовсе не приведет к внезапному нападению саранчи на вашу квартиру. Из того, что сегодня вы выбросите старые детские ползунки, вовсе не следует, что завтра вы забеременеете.

Избавляясь от старых, отживших свой век вещей, помните, что вы живете не на необитаемом острове (скорее всего), и при острой надобности любую вещь можно приобрести вновь. Пыль и беспорядок, образующиеся в квартире от старых вещей, не будут стоить гипотетически сэкономленных денег.

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