Папа Франциск призвал родителей не осуждать детей-геев, а поддерживать

Понтифик поднял вопрос о том, как научиться без осуждения воспринимать своих детей, у которых "другая сексуальная ориентация".

Папа Римский Франциск во время аудиенции 26 января обратился к родителям, у которых есть дети-геи, с просьбой не осуждать их, а оказывать им поддержку. Об этом сообщает Reuters.

Понтифик во время встречи говорил о трудностях в воспитании детей, с которыми сталкиваются родители, в том числе когда в семьях есть дети с гомосексуальной сексуальной ориентацией.

Папа Франциск поднял вопросы о том, как должны поступать родители, "которые видят у своих детей другую сексуальную ориентацию", и как научится без осуждения это воспринимать, пытаясь их поддерживать.

Отметим, что позиция Ватикана относительно геев была неоднозначной. В 2020 году римский понтифик поддержал однополые браки и заявил, что представители ЛГБТ такие же "дети Божьи" как и все остальные и поэтому они имеют право на семью. Однако спустя год Конгрегация (подразделение Римской курии, которая отвечает за чистоту вероучения) выступила с заявлением, в котором говорилось, что однополые браки противоречат канонам Римской церкви, и поэтому люди, вступающие в такие союзы, не могут получить благословения католической церкви.

Источник: focus.ua/

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