Переезд с ребенком – что нужно знать?

Переезд – волнительное событие для всех членов семьи, а в особенности – для детей. Иногда родители настолько увлекаются решением бытовых вопросов, связанных со сменой места жительства, что забывают о чувствах ребенка. Чтобы переезд прошел гладко, важно учитывать мнение даже самых младших членов семьи. Как подготовить малыша к переезду и помочь ему справиться со стрессом, выяснял EtCetera.

ЧТО РЕБЕНОК ТЕРЯЕТ? Детям характерна привязанность к хорошо знакомым вещам и обстановке. Поэтому постарайтесь выяснить, что из того, что придется оставить, особенно дорого вашему ребенку. Откровенно поговорите с ним об этом. Его представления могут отличаться от ваших. Даже если вам кажется, что новая школа или детский сад будут лучше для ребенка, он может придерживаться совсем другого мнения. Составив список «потерь», будет проще понять, в каких направлениях придется работать, чтобы помочь ребенку восполнить все утраты.

Обстановка. Смена места жительства, даже на более просторную квартиру или дом с новым ремонтом, является большим стрессом, нарушающим внутреннее равновесие ребенка. Привычные игрушки, книжки, знакомое расположение предметов на бессознательном уровне ассоциируются со стабильностью и безопасностью мира.

Посвятите ребенка в свои планы о переезде заранее и дайте ему возможность выбрать те вещи, которые он захочет взять с собой. По возможности, сделайте новую комнату похожей на ту, что была у него раньше. При этом подчеркивайте все позитивные перемены. Для этого в рассказе о переезде используйте позитивные обороты, например: «Помнишь тот красивый парк, где вы гуляли с папой? Теперь ты будешь видеть его из окна своей комнаты» или «Ты ведь давно хотел научиться рыбачить? Наш новый дом теперь будет находиться прямо рядом с речкой». Обязательно задавайте уточняющие вопросы, чтобы узнать мысли ребенка.

Друзья. Взрослый человек не теряет друзей при переезде. Средства коммуникации сегодня позволяют поддерживать отношения даже на расстоянии, но для ребенка такой способ решения проблемы недоступен. Теряя личное общение с друзьями со своего двора, ребенок часто теряет их навсегда. Именно поэтому ему придется искать новый круг общения, и родители должны ему в этом помочь.

Познакомьтесь с новыми соседями. Возможно, у них есть дети или внуки – сверстники вашего ребенка. Вы можете устроить встречу, пригласив новых знакомых на чай и организовав для детей совместные игры.

Чтобы помочь ребенку влиться в коллектив нового класса или группы детского сада, вы можете помочь классному руководителю или воспитателю с организацией детской экскурсии или внеклассного мероприятия.

НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ.Сильные эмоциональные переживания, которые испытывает ребенок при переезде, могут проявляться по-разному: изменение эмоционального состояния, снижение школьной успеваемости, эмоциональная закрытость и нежелание идти на контакт. Иногда ребенок испытывает сильное чувство тревоги и беспокойства, причин которых сам не может понять. Вовремя заметив это, родители должны постараться помочь малышу, создав для него максимально комфортные условия на новом месте.

КОГДА СТОИТ ОБРАТИТЬСЯ К ПСИХОЛОГУ?

Однако есть ряд тревожных признаков, заметив которые, лучше сразу обратиться за консультацией к специалисту:

1 Эмоциональные всплески (слезы, истерики, приступы агрессии) без явных причин (сила всплеска не пропорциональна вызвавшей его причине);

2 В течение длительного времени ребенок так и не завел новых друзей. При этом живет воспоминаниями о «старом доме» и «старых друзьях». Жалуется, что никто не хочет с ним дружить, сверстники обижают или дразнят его;

3 Рост числа конфликтов дома: ребенок обижается, злится, капризничает, дерется;

4 Неврологические расстройства: заикание, тик, энурез;

Конечно, эти симптомы могут возникнуть и по другим причинам, но любой из них должен стать поводом для обращения за консультацией к психологу.

Помните о том, что для детей переезд – сильный стресс. А потому не жалейте сил и времени на то, чтобы ваш малыш почувствовал себя в новом доме не хуже, чем в старом.

Источник: etcetera.media

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