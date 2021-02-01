Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:06
Просмотров: 254

Плоские дома со всей Украины: они действительно существуют

Плоские дома со всей Украины: они действительно существуют

Украинские города просто наполнены различными интересностями, которые можно встретить на пути. Кроме того, они могут изрядно удивить. К необычным произведениям архитектуры относятся и плоские дома.

Эти здания стали настоящей изюминкой города, в котором они находятся.

Почему дома выглядят так?

На самом деле плоские дома – треугольные, но с определенного угла мы получаем иллюзию и нам кажется, что дом имеет только одну стену.

Где в Украине есть такие дома?

  • Львов

Всего во Львове 10 плоских домов. Наиболее известный расположен на улице Пекарской, 34. В городе его считают "самым плоским", ведь стены дома образуют угол в 45 градусов.

Плоские дома со всей Украины: они действительно существуют
Плоский дом во Львове / Фото unexploredcity

Еще один дом расположен на улице Лысенко, 10.

Плоские дома со всей Украины: они действительно существуют
Необычный дом в городе Льва / Фото unexploredcity

И не менее красивая "стена" есть на улице Зализняка, 10.

Плоские дома со всей Украины: они действительно существуют
Расположен на улице Зализняка, 10 / Фото unexploredcity

  • Одесса

В Одессе таких домов всего 6. Карточный дом или, как его еще называют местные, дом ведьмы расположен в Воронцовском переулке. Он выглядит так из-за того, что во времена его возведения на все 4 стены денег не хватило.

Плоские дома со всей Украины: они действительно существуют
Карточный дом в Одессе / Фото unexploredcity

На переулке Веры Инбер, 12 можно встретить еще одну "стену". Этот дом не так известен для туристов.

Плоские дома со всей Украины: они действительно существуют
Еще одна "стена" в Одессе / Фото unexploredcity

Еще один плоский дом расположен на Лидерсовском бульваре, 12.

Плоские дома со всей Украины: они действительно существуют
Плоский дом в Одессе / Фото unexploredcity

  • Житомир

По легенде этот дом был возведен 120 лет назад местным купцом. Сделал он это в знак пылкой любви. Поэтому местные называют его дом-сердце.

Сооружение имеет очень необычную форму: его стены, с одной стороны соединяясь под острым углом, придают дому вид сердца. Расположен он на площади Победы, 10.

Плоские дома со всей Украины: они действительно существуют

Он расположен на площади Победы, 10 / Фото unexploredcity

  • Харьков

На Московском проспекте есть дом под номером 193, который был возведен именно таким из-за недостатка денег в городе.

Харків

"Стена" в Харькове / Фото unexploredcity

  • Чортков

В небольшом городе на Тернопольщине также есть плоский дом. Он расположен в городе Чортков на улице Железнодорожной, а горожане покрасили его в яркий зеленый цвет. Поэтому вы его точно не обойдете!

Чортків, плоский дім


Источник: travel.24tv.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: интересно

Читайте ещё:

Как в разных странах мира поступающие сдают тест на IQ: интересные факты
26.01.2021 11:45    273
Почему у коровы не отвисают щеки? В жевательной резинке нашли видимую пользу
26.01.2021 10:40    170
Принстонский философ предлагает истребить всех хищников на Земле
01.10.2020 09:35    641
Санта-Клаусы готовятся к Рождеству во время пандемии коронавируса
01.09.2020 00:31    398
Спасенная рыбаком чайка навещала его 15 лет
27.08.2020 06:20    493
Еще один город Италии продает дома за один евро
20.08.2020 05:38    549
Сестры-близнецы вышли замуж за близнецов и одновременно забеременели
19.08.2020 00:44    858
15 фактов обо всем на свете, которые перепишут вашу картину мира
28.07.2020 00:20    1017
На Черниговщине водоем стал розовым
10.07.2020 10:07    455
Удивительные макроснимки насекомых от Мофида Абу Шалва (ФОТО)
07.07.2020 12:20    749
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 