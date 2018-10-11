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По следам Павлика Морозова: немецкие школьники будут доносить на учителей

По следам Павлика Морозова: немецкие школьники будут доносить на учителей

Немецкая крайне правая партия «Альтернатива для Германии» (AfD) намерена осуждать учителей, которые выступают против ее политики.

ПОДРОБНОСТИ. AfD хочет создать онлайн-платформы по всей стране, на которых школьники смогут осуждать учителей, выступающих против партии.

В частности, в сентябре подразделение AfD в Гамбурге запустило интернет-портал «Нейтральные школы». Благодаря ему ученики могут подавать анонимные жалобы на школьный персонал, если тот, по их мнению, нарушает политический нейтралитет и критикует партию.

Также AfD хочет запустить такие платформы в 9 других федеральных землях, включая Баварию, Бранденбург, Баден-Вюртемберг и Саксонию.

РЕАКЦИЯ. Учителя и политические деятели других партий высказались против этой идеи. По их словам, партия шагает к построению тоталитаризма и стремится запугать инакомыслящих.

В самой AfD заявляют, что главной целью запуска инициативы является сбор доказательств, что учителя в школе чрезмерно «сгущают краски» вокруг партии.

Источник: etcetera.media

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Темы: школа

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