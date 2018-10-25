Почему лучше выбирать элитные корма для кошек

Некоторые владельцы кошек щедро делятся с любимцем едой с собственного стола, другие готовят для него персональные блюда, высчитывают оптимальное соотношение питательных веществ. Третьи приобретают бюджетные готовые корма, а четвертые выбирают элитный корм для кошек.

Какой вариант питания лучше?

Человеческая еда кошкам не подходит, в рационе кошачьих должны преобладать животные белки. Постное мясо, субпродукты, рыба им нужны в сыром виде, предварительно промороженные. Колбасные изделия, копчености, жирные продукты, сладости, соленья, некоторые виды овощей могут вызвать серьезные заболевания пищеварительной, мочевыделительной системы.

Натуральное питание (рацион домашнего приготовления) соответствует потребностям кошачьего организма. Но самостоятельно сбалансировать рацион непросто, особенно если у животного есть проблемы со здоровьем. И не всем хватает времени, чтоб разрабатывать для кошки меню и на каждый прием пищи готовить свежие порции.

Самые дешевые корма эконом-категории обычно содержат синтетические добавки для улучшения вкуса, запаха, поэтому коты и кошки едят их с большим удовольствием. Но в их составе преобладают углеводы, а белки в основном растительного происхождения. Источником животного протеина, как правило, являются мясные продукты самого низкого качества. Витаминов и минералов в таких кормах минимум, зато бесполезных или даже вредных химических добавок немало.

Корма категории премиум стоят дороже. Они лучше сбалансированы, готовятся из более качественного сырья, содержат больше витаминов и минералов. Это неплохой выбор, но не идеальный. На упаковке такого корма обычно приведена весьма расплывчатая информация о составе: не указано точное процентное соотношение ингредиентов, вид мясного продукта.

Элитный корм – достойная альтернатива натуральному питанию

Корма категории супер-премиум, ультра-премиум (профессиональные) и холистик относятся к элитным. Их преимущества:

- учтены потребности кошачьего организма, в составе преобладает животный белок;

- формула разрабатывается профессионалами, в домашних условиях так сбалансировать рацион невозможно;

- существуют специализированные продукты для животных разного возраста, здоровых и со специфическими потребностями (стерилизованных, с чувствительным пищеварением, склонностью к аллергии);

- используется сырье высокого качества, применяются щадящие технологии обработки;

- в состав входит множество важных для здоровья добавок – витамины, минералы, пробиотики и пребиотики, антиоксиданты, жирные кислоты;

- информация о составе максимально полная.

В линейках профессиональных кормов есть продукты для конкретных пород, а корма холистик отличаются отсутствием вкусовых добавок и ароматизаторов. Финансовые затраты на приобретение элитных кормов супер-премиум, таких как Optimeal, сопоставимы с затратами на натуральное питание. При этом хозяин экономит время, силы и может быть уверен, что его любимец получает вкусную и полезную пищу.

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