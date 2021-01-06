Почему наш жизненный путь меняется каждые 7 лет

Мы проходим через серьезные изменения каждые 7 лет. Точно так же, как меняются времена года, мы проходим разные жизненные этапы. Словно линия, которая начинается нашим рождением и заканчивается нашей смертью. Чтобы линия сомкнулась в круг, должно пройти 70 лет. Этот жизненный путь можно условно разделить на 10 частей.

1-й цикл (0-7 лет)

Первые семь лет своей жизни ребенок полностью сосредоточен на себе. Вокруг него крутится весь мир, ведь вся его семья делает все возможное, чтобы угодить ему. Если же в какой-то момент им это не удается, то ребенок устраивает истерику, предаваясь гневу. В этот период жизни ребенок – настоящий эгоист, полностью удовлетворенный собой.

2-й цикл (7-14 лет)

После семи лет ребенок перестает концентрироваться только на себе, и у него появляется много вопросов к окружающему миру. Он утомляет своих родителей кучей разных вопросов, у него появляются странные занятия. Ребенок становится философом или ученым, который хочет узнать, как все устроено в этом мире.

Он может сломать игрушку, чтобы понять, как она работает или же убить насекомое, чтобы узнать, что у него внутри. Ребенок интересуется другими детьми, но только своего пола.

3-й цикл (14-21 год)

После четырнадцати лет у ребенка появляется интерес к противоположному полу. Мальчики и девочки думают о любви, и им часто снятся сны, в которых преобладают сексуальные фантазии. Начинаются ухаживания, и ребенок наконец вступает во взрослую жизнь.

4-й цикл (21-28 лет)

К 21 году, если все сложилось нормально, мужчины и женщины переключает свое внимание, и их начинает интересовать что-то еще, помимо любви. Они становятся амбициозными и стремятся к материальному достатку и успеху. Привлеченные властью и престижем, мужчины и женщины борются за то, чтобы их получить.

5-й цикл (28-35 лет)

В двадцать восемь мы наконец-то понимаем, что не сможет получить все, что хотим. Мы осознаем, что есть такие желания, которые невозможно осуществить, и поэтому начинаем мечтать о чем-то другом. Мы начинаем стремиться к комфорту и стабильности вместо того, чтобы преследовать амбициозные цели. Приходит время, когда мы перестаем быть беззаботными. Мы начинаем копить деньги, задумываться о покупке дома и о том, что пора остепениться.

6-й цикл (35-42 года)

В тридцать пять наша энергия достигает пика. Мы прошли половину своего жизненного круга, и с этого момента все начинает идти на спад. Мы исключаем те вещи, которые могут нарушить наш образ жизни и начинаем придерживаться традиций, интересоваться метафизикой и религией. Живя прошлым, мы становимся конформистами. Перестаем бояться правил, стремимся к дисциплине и контролю.

7-й цикл (42-49 лет)

У нас начинают развиваться психические и физические заболевания. Наши волосы седеют и начинают выпадать, а на коже появляются морщины. Этот период считается началом спада, и мы всерьез задумываемся о религиозных смыслах. Чувствуем потребность подчиниться чему-то высшему и божественному.

8-й цикл (49-56 лет)

С этого момента начинается период сексуального спада. В этом возрасте многие мужчины испытывают чувство вины, поскольку общество ожидает от них активной сексуальной роли, а им начинает казаться, что у них нет требуемых качеств.

9-й цикл (56-63 года)

С пятидесяти шести лет мы снова теряем интерес к другим вещам и начинаем сосредотачиваться на себе. Мы размышляем об открытии вечной истины, потеряв связь с окружающим миром. Становимся теми, кем были в детстве, но на этот раз с богатыми внутренними знаниями и опытом. Мы также начинаем задумываться о смерти, желая встретить ее спокойно и безмятежно.

10-й цикл (последний)

В 70 лет мы готовимся к смерти. Точно так же, как для развития плода внутри матки требуется девять месяцев, человек начинает ощущать присутствие смерти за девять месяцев до ее появления.

Таков естественный цикл жизни.

Источник: ria-m.tv/

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