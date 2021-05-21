Почему украинцы выбирают микроволновки?

Появившись 50 лет как случайное открытие, микроволновка вошла в быт многих семей в мире. Ее популярность все больше возрастает из-за увеличения ритма жизни и тяги людей к комфорту и облегчению быта. Почти в каждой современной украинской семье и во многих офисах эта техника присутствует на кухне или в помещении и ежедневно используется для разогрева пищи.

Основные режимы микроволновок

Стандартные режимы микроволновок предназначены для подогрева пищи и размораживания продуктов. В зависимости от типа нагревательного элемента зависит наличие в ней тех или иных функций. Различают такие нагревательные элементы как:

- инверторные;

- гриль;

- конвекция.

В инверторных моделях изменяется мощность магнетрона, благодаря чему микроволны постоянно нагревают продукт. Эта технология позволяет сохранить вкусовые качества продуктов и их целостную структуру.

Размораживание полуфабрикатов в инверторной печи происходит гораздо быстрее в режиме турбо.

Гриль в микроволновках позволяет жарить блюда с образованием душистой корочки. Существуют ТЭНовые, кварцевые и керамические разновидности грилей. ТЭНовый гриль в форме спирали располагается сверху рабочей поверхности, кварцевый – в колбе из кварцевого стекла, керамический – сочетается вместе с кварцевым.

В микроволновке есть 5 базовых режимов мощности. Высокая мощность устанавливается для быстрого разогрева и приготовления овощей, мясных блюд, чая и кофе. Мощность на уровне 80% подходит для поджарки мяса и подогрева выпечки. Средняя мощность нужна для тушения и экстренной разморозки.

Миф об опасности микроволновок

Долгое время существует миф о том, что пользование микроволновкой опасно для здоровья. Однако современные устройства не излучают электромагнитные волны через дверцу, поэтому не составляют вреда.

Микроволны нагревают молекулы продуктов, повышая их температуру. Поскольку самыми распространенными молекулами внутри продуктов являются молекулы воды, то СВЧ-излучение нагревает воду. Этот процесс ничем не отличается от других способов нагревания. Единственная разница состоит в том, что микроволны нагревают как снаружи, так и внутри. Поэтому никакого вреда для здоровья не происходит.

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