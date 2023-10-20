Погрожував мирним жителям катуваннями: викрито експоліціянта з Вовчанська

Заочно повідомлено про підозру вже колишньому поліцейському за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє прокуратура Харківській області.

У квітні минулого року підозрюваний, обіймаючи на той момент посаду водія чергової частини відділу поліції №1 Чугуївського РУП ГУНП в області, зрадив присязі та добровільно пішов на співпрацю з ворогом.

Зрадник обійняв посаду «полицейского патрульной службы» у незаконно створеному відділі поліції у місті Вовчанськ. Аби виглядати як «русский правоохранитель», він носив військову форму з російським триколором та георгіївською стрічкою.

Правоохоронець-зрадник проводив патрулювання у місті разом з військовими рф, як у складі пішого патруля, так і на автомобілі «УАЗ ПАТРИОТ» з російським номерним знаком.

Здійснюючи патрулювання у комендантську годину, він погрожував мирним жителями, що у разі порушення ними комендантського часу їх буде доставлено до катівні.

Також він ніс добові чергування у підвальних приміщеннях прокуратури, де окупаційною владою рф була створена катівня, у якій утримували проукраїнські налаштованих мешканців міста.

Крім того, чоловік «зливав» військовим зс рф місця мешкання учасників АТО, а також співробітників поліції, у яких залишилась табельна вогнепальна зброя.

Підозрюваного звільнено з органів Національної поліції України.

Вирішується питання щодо оголошення його у розшук. Чоловік переховується від слідства на території рф.

Агентство Телевидения Новости