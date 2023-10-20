Погрожував мирним жителям катуваннями: викрито експоліціянта з Вовчанська
Заочно повідомлено про підозру вже колишньому поліцейському за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану.
Про це повідомляє прокуратура Харківській області.
У квітні минулого року підозрюваний, обіймаючи на той момент посаду водія чергової частини відділу поліції №1 Чугуївського РУП ГУНП в області, зрадив присязі та добровільно пішов на співпрацю з ворогом.
Зрадник обійняв посаду «полицейского патрульной службы» у незаконно створеному відділі поліції у місті Вовчанськ. Аби виглядати як «русский правоохранитель», він носив військову форму з російським триколором та георгіївською стрічкою.
Правоохоронець-зрадник проводив патрулювання у місті разом з військовими рф, як у складі пішого патруля, так і на автомобілі «УАЗ ПАТРИОТ» з російським номерним знаком.
Здійснюючи патрулювання у комендантську годину, він погрожував мирним жителями, що у разі порушення ними комендантського часу їх буде доставлено до катівні.
Також він ніс добові чергування у підвальних приміщеннях прокуратури, де окупаційною владою рф була створена катівня, у якій утримували проукраїнські налаштованих мешканців міста.
Крім того, чоловік «зливав» військовим зс рф місця мешкання учасників АТО, а також співробітників поліції, у яких залишилась табельна вогнепальна зброя.
Підозрюваного звільнено з органів Національної поліції України.
Вирішується питання щодо оголошення його у розшук. Чоловік переховується від слідства на території рф.