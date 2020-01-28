Похолодания харьковчанам ждать не стоит

По данным Харьоквского гидрометцентра, в ближайший месяц температура сильнее всего опуститься лишь однажды ночью до -8 градусов.

Синоптики ожиают до конца января и в начале февраля осадков в виде дождей и мокрого снега, температура днем будет от 2 до 5 градусов выше нуля.

Ночью она будет колебаться от 1 градуса тепла до -4 градусов.

С 10 февраля осадков почти не ожидается, погода будет солнечной и ближе к середине месяца температура поднимется до 7-8 градусов тепла.

Завтра, 29 января, в Харькове ожидается до 4 градусов тепла днем и до 1 градус выше нуля ночью. Также синоптики передают в среду снег с дождем.

Агентство Телевидения Новости