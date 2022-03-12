Поліцейські доставили до пункту гуманітарної допомоги солодощі

До поліції звернувся приватний підприємець з проханням вивезти товар з його кондитерської крамниці, яка не працює через обстріли, та передати громадянам, повідомляє Нацполіція Харківської області.

Співробітники Управління превентивної діяльності ГУНП в Харківській області відгукнулися на звернення: правоохоронці виїхали до крамниці на вулиці Наталії Ужвій, завантажили солодощі та доставили їх до пункту гуманітарної допомоги у Київському районі.

Агентство Телевидения Новости