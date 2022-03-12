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Поліцейські доставили до пункту гуманітарної допомоги солодощі
До поліції звернувся приватний підприємець з проханням вивезти товар з його кондитерської крамниці, яка не працює через обстріли, та передати громадянам, повідомляє Нацполіція Харківської області.
Співробітники Управління превентивної діяльності ГУНП в Харківській області відгукнулися на звернення: правоохоронці виїхали до крамниці на вулиці Наталії Ужвій, завантажили солодощі та доставили їх до пункту гуманітарної допомоги у Київському районі.
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