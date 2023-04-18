Поліцейські припинили спробу провезення вибухових пристроїв до Харківської області

Під час огляду автомобіля Renault Мaster, яким керував 45-річний громадянин, у багажному відділенні виявили дві протипіхотні осколкові міни МОН-50, споряджений магазин з 50 набоями калібру 7,62 та понад 30 набоїв розсипом різного калібру.

Також в особистих речах 35-річного пасажира автомобіля «Mitsubisi L200» поліцейські виявили три запечатані коробки з патронами калібру 5,45 мм.

Вилучені речові докази направлені на проведення експертних досліджень.

За обома фактами слідчими відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

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