Полезные приборы для кухни в новострое: рекомендации харьковчанам от Electrolux

Квартира в новострое – одна из самых желаемых покупок для многих украинцев. После приобретения недвижимости новоиспеченные хозяева начинают обустраивать свой новый дом. В списке обязательных задач можно увидеть перепланировку, дизайн интерьера, подбор мебели, прочее. В этих вопросах счастливые обладатели нового жилья полагаются на мнение и подсказки экспертов. Но есть фронт работ, ответственность за который лежит на владельцах квартиры. Это выбор бытовой техники, и в частности кухонной.

Тип и количество желаемой техники определяют еще на стадии проектирования и прорисовки дизайна. Особенно это относится к подбору крупногабаритных приборов: плиты, холодильника, морозильной камеры, посудомоечной машины, вытяжки. Хорошо, когда всю необходимую технику можно подобрать в одном месте. Например, в Харькове, есть фирменный магазин бытовой техники Electrolux. Для харьковчан это прекрасная возможность увидеть технику «вживую», узнать, как она работает, и получить грамотную консультацию специалиста.

Какую технику покупают на кухню в новостройке?

Обустройство новостроя мало чем отличается от обустройства вторички. Вот перечень основных единиц техники для современной кухни:

- Плита

- Вытяжка

- Холодильник

- Морозильная камера

- Посудомоечная машина

- Мелкая бытовая техника

При ремонте с нуля у владельцев квартиры появляется отличная возможность сделать аккуратную продуманную кухню. Выбор падает на встраиваемую бытовую технику.

Кухонную плиту подбирают в зависимости от коммунальных возможностей. В доме с газификацией устанавливают газовые плиты, где нет необходимости – электрические, индукционные панели. Кроме того, в современном дизайне много внимания уделяется внешнему виду прибора. Один из примеров – приобретение духового шкафа и варочной поверхности отдельно. В обязательном порядке над плитой устанавливают вытяжку. Если в «старых» квартирах она встречается через раз, то в современной кухне без нее не обойтись.

Выбор холодильника зависит от потребностей семьи. Основные критерии для подбора девайса – это емкость, размер, функционал. Много вопросов возникает вокруг покупки габаритной морозильной камеры. В ней обычно хранят овощи, фрукты, мясо, морепродукты, полуфабрикаты в больших объемах. Для тех, кто мало употребляет замороженные продукты, достаточно стационарной морозилки в холодильнике. Но морозильная камера обладает более широким функционалом. Современные модели от Electrolux с функцией FastFreeze выполняют легкую заморозку фруктов, чтобы сохранить полезные вещества, их вкус и внешний вид. Кстати, самый большой ассортимент морозильных камер представлен в фирменном магазине Electrolux в Харькове. Также их можно увидеть на сайте https://www.electrolux.ua/ru/kitchen/cooling/freezers/.

Самая любимая техника современной женщины – посудомоечная машина. Бытует мнение, что наличие такого девайса – верх роскоши, но это не так. Посудомойка, как и стиральная машина, незаменимый помощник в быту. 100% владельцев не понимают, как жили без нее раньше. Поэтому, современные кухни обязательно укомплектовывают посудомоечной машиной.

Мелкая бытовая техника

Мелкая бытовая техника – это кухонные гаджеты, которые используют для автоматизации процессов. Проще говоря, они нарезают, взбивают, перемешивают, кипятят воду, готовят.

Кухонный комбайн – универсальный солдат для кухни. Прибор выполняет функции миксера, блендера, мясорубки, терки, шинковки, очистителя. Его роль на современной кухне трудно переоценить. Кухонный комбайн поможет сэкономить не только место в кухонном шкафчике, но и семейный бюджет.

Один из самых необходимых приборов на кухне – чайник. Предпочтение отдают электрическим моделям, которые моментально вскипятят воду. Разнообразие стилей, форм электрочайников позволяют подобрать прибор под дизайн кухни. Кроме того, современные модели обладают более обширным функционалом, в отличие от своих предшественников.

Также не будем забывать о кофемашинах, мультиварках, микроволновках и прочих полезных приборах на кухне. Вместе они помогут сделать вашу жизнь легче и «вкуснее».

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