Полнолуние 21 марта 2019: значение и особенности дня

Чего ждать от весеннего полнолуния 21 марта, что можно и нельзя делать в этот день, как правильно себя вести, чтобы не навлечь неприятности, узнайте в нашей статье.

Первое весеннее полнолуние 2019 года состоится уже сегодня, 21 марта. Об особенностях мартовского полнолуния, правилах поведения, запретах и удаче этого знакового дня читайте в нашей статье.

Особенности весеннего полнолуния 21 марта

Полнолуние 21 марта произойдет в 3 часа 43 минуты по киевскому времени. По лунному календарю это будет переход с 15 на 16 лунные сутки.

Луна в это время будет находиться в зодиакальном знаке Весы, который благотворно влияет на внутреннюю гармонию и способствует расслаблению и настрою на позитив. Главное – не противиться этому и не выискивать причин для испорченного настроения у себя и окружающих.

Обратите внимание на то, что первое полнолуние весной 2019 года приходится на период весеннего равноденствия. Это время, когда сама природа находится в состоянии баланса и равности сил добра и зла, света и тьмы.

Влияние Весов уравнивает воздействие позитивной и негативной энергии на разум и может вызывать внутреннее сомнение в правильности своих поступков. А потому лучше доверять интуиции, которая особенно обострена в период полнолуния.

Постарайтесь быть внимательными к своему организму, избегать в ближайшие дни нервного напряжения, хорошенько высыпаться. Это особенно актуально для тех людей, которые сильнее других ощущают на себе воздействие Луны и подвержены ее влиянию.

Это благоприятный период для расслабления и отдыха после напряженного труда. Лучше всего постараться завершить начатые ранее дела, а вот приступать к новым планам пока не стоит.

Что нельзя делать в полнолуние 21 марта

Старайтесь не выяснять отношения, не ссориться и не ругаться, т.к. полнолуние оказывает сильнейшее влияние на людей, из-за чего они становятся импульсивными, склонными к непродуманным поступкам.

Отложите обсуждение важных вопросов и принятие серьезных решений.

Перенесите важные встречи и переговоры на другое время.

Исключите серьезную физическую работу.

Старайтесь не переедать в этот период, несмотря на проснувшийся аппетит.

Также не рекомендуются походы к врачам, операции и другие лечебные мероприятия.

Держите себя в руках и не поддавайтесь различным соблазнам, чтобы впоследствии не пожалеть о содеянном.

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Новости портала «Весь Харьков»