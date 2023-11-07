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07.11.2023 18:45
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Понад 7300 житлових будинків Харківщини підключили до опалення

Понад 7300 житлових будинків Харківщини підключили до опалення

Станом на 7 листопада в Харківській області вже працюють 472 котельні. Тепло подали до 7343 житлових будинків, що становить 97,1% від загальної кількості.

Про це повідомили в ХОВА.

У роботі перебуває 88,4% котелень від загальної кількості запланованих ввести в дію цього сезону. Так, 18 громад області повністю завершили роботу з підключення споживачів до опалення. У інших громадах робота ще триває. Крім того, комплектуємо аварійні запаси обладнання, матеріалів та устаткування, бензинового та дизельного палива, дров, пелет, вугілля.

Загалом у Харківській області опалюється 903 об’єкти соціальної сфери, серед яких 156 закладів охорони здоров’я – це 95,1%.

Агентство Телевидения Новости

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