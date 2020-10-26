Постоянный свет для фото и видео
Наиболее классический и удобный вариант освещения фотостудии – постоянный свет для фото студийный. Это самое выгодное решение, расширяющее возможности стандартной фотосъемки и позволяющее снимать видео при тех же исходных условиях, что и обычное фото.
Как организовать постоянное освещение
К постоянному освещению можно отнести любой стационарный прибор освещения, работающий в качестве источника света в течение длительного времени для организации фотосъемки. В этой роли выступают настенная лампа, верхнее освещение или даже закрепленный фонарик, то есть освещение является искусственным.
В итоге мы получаем необходимый световой рисунок, регулируя положение света и тени наиболее оптимальным образом. Различные модификаторы позволяют увеличить или уменьшить интенсивность осветительного прибора.
Противоположностью постоянному свету является импульсный. Он включается кратковременно, именно в тот промежуток времени, когда создается снимок. Для этого используют вспышки, освещающие объект только во время съемки.
Важно!Использование постоянного освещения помогает фотографам сразу рассмотреть все создаваемые им эффекты, что упрощает работу с освещением для непрофессионалов.
Преимущества и недостатки постоянного освещения
К очевидным достоинствам источника постоянного студийного света для начинающих и опытных фотографов можно отнести следующие:
- Видимый результат расположения света и тени, который будет отражен на снимке. Расположение света под разным углом позволяет визуально выделить те или иные аспекты объекта съемки, и вы можете сразу определить, как будет выглядеть готовое фото. Особенно выгодно снимать детские праздники или людей, которые склонны моргать во время вспышки – создается более расслабляющая обстановка без резкого мигания и вспышек света.
- Возможность снимать и фото, и видео. Студийный свет расширяет возможности новичков и профессиональных фотографов, позволяя снимать видеоролики в тех же студийных условиях.
- Приемлемая стоимость источников света и их комплектов. Цена на базовый комплект студийного освещения будет на порядок ниже, чем на те же устройства импульсного света, а его практичность позволит успешно эксплуатировать осветительные приборы продолжительное время.
Интересно! Многие профессиональные фотографы считают, что постоянный студийный свет более приятен глазу при продолжительной работе в студии.
Если сравнивать студийный свет с импульсным, он может уступать ему в ряде недостатков:
- Наличие постоянного источника бесперебойного питания.
- Ограниченная мощность студийного света.
- Нагрев оборудования во время эксплуатации.
- Невозможность «заморозки» движения во время съемки.
Недостаточная мощность студийного света делает его невыгодным в отношении организации эффектного освещения при той же цене и размере по сравнению с импульсным светом. Студийный свет работает, как правило, от сети, и выделяет много тепла, что может создать некоторый дискомфорт. При этом нет возможности «поймать» кадр, как это делает вспышка при импульсном освещении.
Параметры постоянного освещения
- Мощность напрямую влияет на возможность освещения объекта съемки, поэтому перед покупкой лучше осмотреть источник света. В случаях, когда излишним будет слишком интенсивное освещение из-за опасности пересветить объект съемки, нужно выбирать осветитель послабее.
- Индекс цветопередачи и цветовая температура.
Цветовая температура колеблется в диапазоне от 1000 до 10000 К, от теплого до холодного цвета. Самый теплый обычно характеризует свет свечи, а холодный – цвет пасмурного неба.
Индекс цветопередачи отражает способность осветительного прибора верно передавать цвета объектов. Чем выше этот показатель, тем более точно будет передан цвет в кадре.
Типы освещения
- Галогенное – распространенный и доступный вариант освещения студийного помещения. Его создают обычные лампы, и на фотографиях получают теплый оттенок естественного света. Единственный их недостаток – высокая степень нагрева при постоянной работе.
- Флюоресцентное освещение ближе к дневному по индексу цветопередачи и в то же время холоднее в отношении цветовой температуры.
- Светодиодное освещение создает холодный свет, при этом появляется возможность регулировать температуру и интенсивность. Компактные размеры, пожаробезопасность и невысокое энергопотребление создает преимущества по сравнению с другими источниками постоянного света, что напрямую влияет на их высокую стоимость.
Постоянный свет хорошо себя зарекомендовал в качестве источника освещения для вашей студии, позволяя сразу увидеть, каким будет кадр. В зависимости от типа источника вы может выбрать подходящий спектр – более теплый у галогеновых ламп и холодный у флюоресцентных, при выборе важен индекс цветопередачи – от 90 и выше. Постоянный студийный свет стал заслуженным выбором профессиональных фотографов, он приемлем по стоимости и с ним удобно работать в студийных условиях.