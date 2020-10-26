Постоянный свет для фото и видео

Наиболее классический и удобный вариант освещения фотостудии – постоянный свет для фото студийный. Это самое выгодное решение, расширяющее возможности стандартной фотосъемки и позволяющее снимать видео при тех же исходных условиях, что и обычное фото.

Как организовать постоянное освещение

К постоянному освещению можно отнести любой стационарный прибор освещения, работающий в качестве источника света в течение длительного времени для организации фотосъемки. В этой роли выступают настенная лампа, верхнее освещение или даже закрепленный фонарик, то есть освещение является искусственным.

В итоге мы получаем необходимый световой рисунок, регулируя положение света и тени наиболее оптимальным образом. Различные модификаторы позволяют увеличить или уменьшить интенсивность осветительного прибора.

Противоположностью постоянному свету является импульсный. Он включается кратковременно, именно в тот промежуток времени, когда создается снимок. Для этого используют вспышки, освещающие объект только во время съемки.

Важно!Использование постоянного освещения помогает фотографам сразу рассмотреть все создаваемые им эффекты, что упрощает работу с освещением для непрофессионалов.

Преимущества и недостатки постоянного освещения

К очевидным достоинствам источника постоянного студийного света для начинающих и опытных фотографов можно отнести следующие:

Видимый результат расположения света и тени, который будет отражен на снимке. Расположение света под разным углом позволяет визуально выделить те или иные аспекты объекта съемки, и вы можете сразу определить, как будет выглядеть готовое фото. Особенно выгодно снимать детские праздники или людей, которые склонны моргать во время вспышки – создается более расслабляющая обстановка без резкого мигания и вспышек света. Возможность снимать и фото, и видео. Студийный свет расширяет возможности новичков и профессиональных фотографов, позволяя снимать видеоролики в тех же студийных условиях. Приемлемая стоимость источников света и их комплектов. Цена на базовый комплект студийного освещения будет на порядок ниже, чем на те же устройства импульсного света, а его практичность позволит успешно эксплуатировать осветительные приборы продолжительное время.

Интересно! Многие профессиональные фотографы считают, что постоянный студийный свет более приятен глазу при продолжительной работе в студии.

Если сравнивать студийный свет с импульсным, он может уступать ему в ряде недостатков:

Наличие постоянного источника бесперебойного питания. Ограниченная мощность студийного света. Нагрев оборудования во время эксплуатации. Невозможность «заморозки» движения во время съемки.

Недостаточная мощность студийного света делает его невыгодным в отношении организации эффектного освещения при той же цене и размере по сравнению с импульсным светом. Студийный свет работает, как правило, от сети, и выделяет много тепла, что может создать некоторый дискомфорт. При этом нет возможности «поймать» кадр, как это делает вспышка при импульсном освещении.

Параметры постоянного освещения

Мощность напрямую влияет на возможность освещения объекта съемки, поэтому перед покупкой лучше осмотреть источник света. В случаях, когда излишним будет слишком интенсивное освещение из-за опасности пересветить объект съемки, нужно выбирать осветитель послабее. Индекс цветопередачи и цветовая температура.

Цветовая температура колеблется в диапазоне от 1000 до 10000 К, от теплого до холодного цвета. Самый теплый обычно характеризует свет свечи, а холодный – цвет пасмурного неба.

Индекс цветопередачи отражает способность осветительного прибора верно передавать цвета объектов. Чем выше этот показатель, тем более точно будет передан цвет в кадре.

Типы освещения

Галогенное – распространенный и доступный вариант освещения студийного помещения. Его создают обычные лампы, и на фотографиях получают теплый оттенок естественного света. Единственный их недостаток – высокая степень нагрева при постоянной работе. Флюоресцентное освещение ближе к дневному по индексу цветопередачи и в то же время холоднее в отношении цветовой температуры. Светодиодное освещение создает холодный свет, при этом появляется возможность регулировать температуру и интенсивность. Компактные размеры, пожаробезопасность и невысокое энергопотребление создает преимущества по сравнению с другими источниками постоянного света, что напрямую влияет на их высокую стоимость.

Постоянный свет хорошо себя зарекомендовал в качестве источника освещения для вашей студии, позволяя сразу увидеть, каким будет кадр. В зависимости от типа источника вы может выбрать подходящий спектр – более теплый у галогеновых ламп и холодный у флюоресцентных, при выборе важен индекс цветопередачи – от 90 и выше. Постоянный студийный свет стал заслуженным выбором профессиональных фотографов, он приемлем по стоимости и с ним удобно работать в студийных условиях.