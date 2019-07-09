Повар открыл способ секундной очистки чеснока

Шеф-повар Глен Пауэлл на своем YouTube-канале показал, как легко и быстро очистить чеснок.



По его словам, он очень долго отрабатывал этот кухонный трюк.



"Запомните, если вы неуклюжий человек или плохо разбираетесь в ножах, то этот лайфхак не для вас", — предупредил Пауэлл.



На съемках видеоролика он пользовался очень острым и коротким кухонным ножом. Повар сделал несколько надрезов у основания чесночной головки, после чего вставил нож и вытащил идеально очищенные зубчики.



В свою очередь, многие подписчики усомнились в том, что справятся с таким методом очистки.

Источник: u-news.com.ua

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