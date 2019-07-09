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Повар открыл способ секундной очистки чеснока

Повар открыл способ секундной очистки чеснока

Шеф-повар Глен Пауэлл на своем YouTube-канале показал, как легко и быстро очистить чеснок.

По его словам, он очень долго отрабатывал этот кухонный трюк.

"Запомните, если вы неуклюжий человек или плохо разбираетесь в ножах, то этот лайфхак не для вас", — предупредил Пауэлл.

На съемках видеоролика он пользовался очень острым и коротким кухонным ножом. Повар сделал несколько надрезов у основания чесночной головки, после чего вставил нож и вытащил идеально очищенные зубчики.

В свою очередь, многие подписчики усомнились в том, что справятся с таким методом очистки.

 

Источник: u-news.com.ua

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Темы: кухня

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