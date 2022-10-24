«Повістку слід чекати всім військовозобов’язаним чоловікам»: головний військком Києва про мобілізацію найближчого часу

Рейди, під час яких видають повістки, будуть продовжуватись. Виписати її можуть в будь-якому місці та в будь-який час доби.

Начальник Київського міського центру комплектування та соціальної підтримки (раніше – військомату), полковник Юрій Максимів розповів ТСН.ua про ймовірні варіанти та масштаби мобілізації, про рейди щодо виявлення порушників комендантської години та що очікує тих, хто ігнорує повістки.

Час від часу з’являється інформація про рейди, під час яких роздають повістки порушникам комендантської години. Такі рейди і далі будуть проводитись?

Я поясню для чого вони проводяться. Це спільні дії поліції з підрозділами охорони наших центрів комплектування з метою дотримання громадянами вимог комендантської години. Коли відбувся перший рейд, ми зрозуміли, що є багато громадян, які порушують не тільки вимоги комендантської години, а й вимоги законодавства про військову службу та військовий обов’язок. Наприклад, виявлялись громадяни, які не перебували на військовому обліку, не з’являлись у військомати після оповіщення. Можливість швидко дізнатися інформацію про конкретну людину є.

Вручення повісток в магазинах, торгових центрах, на блокпостах – це законно?

Немає заборон щодо місця вручення повісток. Жодної. В законодавстві не вказано, що оповіщення можливе, наприклад, виключно за домашньою адресою чи на роботі, чи в місці відпочинку. Закон каже про оповіщення шляхом вручення повістки. Все.

Якими повинні бути дії людини після отримання повістки?

Після отримання повістки військовозобов’язаний повинен прибути в центр комплектування для уточнення біографічних та облікових відомостей. Тобто, прізвище, ім’я, по-батькові, склад сім’ї, домашня адреса, номер телефону, спеціальність, місце роботи, чи є підстави, які можуть дати право на відстрочку від призову по мобілізації. Якщо з’ясовується, що відстрочки немає, то обов’язково проводиться медичний огляд. Якщо під час проходження огляду громадянин заявляє про хвороби та підтверджує документами, то направляється до сімейного лікаря. Той, своєю чергою, направляє до профільного фахівця. В залежності від остаточного висновку, громадянин визнається або придатним, або непридатним, або обмежено придатним.

Якщо людина отримала повістку, але не з’являється. Яка відповідальність передбачена за це зараз?

За ухиляння від військової служби під час мобілізації передбачена кримінальна відповідальність, до 5 років позбавлення волі.

Чи можуть мобілізувати телефонним дзвінком?

Оповістити телефоном – таке допускається, але сам призов – це юридична процедура. Це рішення начальника ТЦК, яке оформлюється відповідним наказом. Тобто медичний огляд, професійно-психологічний відбір і призов.

Кого наразі мобілізовують та кому слід очікувати повістку першочергово?

Повістку слід очікувати всім військовозобов’язаним особам чоловічої статі віком до 60 років. Тобто тим, хто є військовозобов’язаним.

Якщо Росія мобілізує 1 мільйон осіб, чи буде у нас тотальна мобілізація?

Ми зараз перебуваємо на найвищому ступені мобілізації. Вона може бути або часткова, або загальна. Юридично. Просто може бути народний підйом. Такий, який був на початку війни – люди масово йшли в тероборону, створювали загони. Я знаю, що була маса людей, маючи мисливську зброю та дозволи на неї, маючи лише пристрої для відстрілювання гумових куль – всі вони долучались до тероборони, до інших підрозділів.

Агентство Телевидения Новости