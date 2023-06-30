Правоохоронці допомогли волонтерам транспортувати до Харкова тварин з Херсона

Харківські поліцейські разом з волонтерами та зоозахисниками доставили до Харкова собак та кішок із затоплених районів Херсона. 19 собак і 17 кішок залишилися без дому та господарів: тварин привезли до Харкова. Їх нагодували та розмістили у тимчасовому притулку, де за ними буде здійснюватися цілодобовий догляд.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.

Протягом двох днів тварин у Херсоні розшукувала та збирала група харківських волонтерів. Інша група волонтерів разом із зведеними групами поліції займалася роздачею 12 тонн гуманітарної допомоги.

«Перед евакуацією усі врятовані тварини були оглянуті ветеринаром, щеплені заздалегідь привезеними вакцинами та чиповані.

Після прибуття до Харкова тварин ще раз оглянув ветеринар. Усі собаки та кішки були нагодовані, напоєні та розміщені у тимчасовому притулку, де за ними буде здійснюватися цілодобовий догляд», – повідомили в поліції.

Агентство Телевидения Новости