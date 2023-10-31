Правоохоронці евакуювали з Куп’янського району 32 людини, серед яких 16 дітей

Поліція разом з місцевою владою та волонтерами проводять роз’яснювальну роботу з населенням та пропонують виїхати з небезпечної території, яка постійно знаходиться під обстрілами військових росії.

Про це повідомила пресслужба поліції Харківській області.

31 жовтня поліцейські ювенальної превенції, полку поліції особливого призначення, Куп’янського районного відділу поліції спільно з волонтерами та органами місцевої влади евакуювали з територіальної громади 32 людей, з яких 16 дітей.

Також правоохоронці вивезли родину з домашнім улюбленцем – собачкою Лори.

Евакуйовані родини доставлені до безпечних місць. Їм надана вся необхідна допомога.

Агентство Телевидения Новости