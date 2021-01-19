Предстоит покупка зимней одежды? Но это не проблема

Фирма Norfin представляет зимнюю коллекцию теплой одежды по современному дизайну. Костюмы и их дополнения (носки, кофты, термобелье) по новой технологии не только отталкивает влагу, но сохраняет тепло. Хорошо подойдут для самых низких температурах. Материал был протестирован перед выходом на продажу. Различные расцветки, красивый дизайн не мешают комфорту и удобству.

В производстве фирма использует для зимней одежды:

анатомический крой, который не стягивает движения;

большое количество слоев ткани, которые отводит влагу и излишки тепла, если это необходимо;

специальная проклейка швов, которая уменьшает возможность продуваемости и сохраняет на долгое время плавучесть.

Во время выбора экипировки необходимо учитывать ее эксплуатацию. Каждый элемент в экипировке рассчитан на определенную температуру.

Так как все каждая часть костюма может работать в различных условиях, испытывают разную нагрузку, то почти каждый шов прорабатывается и подбирают его под подходящие материалы.

О компании

Компания Норфин предоставляет качественную одежду по своей специальной разработке. В каталоге на сайте есть оригинальный товар компании Норфин.

На данный момент фирма Norfin - это лидер среди создания легкой, современной и удобной одежды, обуви. Широкий ассортимент комплекты костюмов для активного отдыха, спорта, рыбалки. В наличии также имеется: носки, куртки, штаны, теплые кофты, обувь и другие виды одежды, которые изготовленные из современных влагоотталкивающих, дышащих и практичных материалов. Продукцию Прибалтийской компании Norfin можно приобрести на территории Украины в фирменном интернет-магазине по ссылке https://norfin.com.ua/. Также оригинальную продукцию возможно купить в крупных отделах и официальном интернет магазине.

Специализируется не только на зимней одежде

В каталоге представлены различные коллекции, которые специализируют по времени года или по виду занятия:

Summer collection. Летняя легкая и дышащая одежда. Можно найти полные комплекты костюмов. Рубашки, бейсболки, дождевики, ботинки и другие.

Winter collection. Зимняя коллекция теплой обуви, одежды, которая имеет большое количество различных костюмов, термобелья.

Hunting collection. Коллекция делает акцент на специфичное занятие - охоту, которая объединяет огромный спектр одежды.

Outdoor collection. Все для для туризма: мебель, рюкзаки, аксессуары и спальники. Они сделают отдых комфортным и уютным.

Костюмы, сделанные компанией Norfin, включают в состав материала мембрану. Слои материала костюма противостоит влаге, ветру. Они не допускают пропускать капли воды, но и в это же время выводят испарение, которое исходит из тела. Если этого не будет происходить, то человек будет накапливать воду на одежде, которая после этого станет мокрой. Таким образом, специальная мембрана от фирмы преобладает на всех костюмах для охоты и рыбалки, активного спорта.

Есть возможно улучшить костюм с качественным комплектом термобелья и флисовой одежды. Материал, как флис, не может впитывать воду. Поэтому тело не мерзнет долгое время. Обувь на зиму от Norfin выполнена из материалов, которые не промокают. Она также утеплена с помощью фольгированного подклада, удерживающий тепло тела. Можно дополнить обувь плотными термоносками.

За долгое время после реализации и создания фирмы Норфин большое количество людей, которые интересуются туризмом, спортом, охотой, рыбалкой и обычным активным отдыхом на природе, оценивают одежду для зимнего, летнего сезона на высокий балл. Они вывели множество преимуществ одежды, которая произведена под тщательным контролем и соблюдением стандартов создания удобной и практичной одежды.