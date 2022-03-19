Професійне свято під акомпанемент вибухів – як працюють комунальники в Харкові

Харківський міський голова Ігор Терехов привітав працівників житлово-комунального господарства із професійним святом.

Від імені харків’ян він подякував представникам сфери за те, що, незважаючи на безперервні обстріли та бомбардування, вони продовжують працювати та забезпечувати життєдіяльність Харкова.

«Я вдячний нашим дворовим робітникам, які прибирають у дворах та допомагають розчищати завали. Я вдячний нашим водіям КВПВ, які щодня виходять на маршрути та вивозять сміття. Я вдячний нашим тепловикам, які, незважаючи на обстріли, ремонтують теплотраси та дають можливість людям жити у теплі. Я вдячний нашим водяникам, які подають воду, незважаючи на те, що водопроводи постійно бомбардують. Повірте мені, що для кожного харків’янина це дуже важливо. Тому що саме ви разом із нашою армією, медиками та волонтерами підіймаєте бойовий дух міста Харкова», – зазначив міський голова.

На честь професійного свята працівникам житлово-комунального господарства традиційно вручили нагороди міської ради. Також силами артистів «СХІД ОПЕРА» було проведено імпровізований концерт.

«Харків ніколи не здасться. Так, нас можна розбомбити, але не можна поставити на коліна. Тому що харківський дух – особливий та неповторний. І сьогодні ми, не порушуючи традиції, відзначимо заслуги наших комунальних служб. Низький вам уклін від усіх харків’ян», – наголосив Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости