Прогноз на сентябрь. Синоптики рассказали, сколько продлится летняя жара и когда начнется осень

Погода в Украине в первую неделю осени будет жаркой, дожди начнутся в некоторых городах с 7 сентября.

Такой прогноз составлен на основе данных Gismeteo.

Погода в Киеве 1 сентября и до конца недели будет по-летнему жаркой — температура поднимется до +31 градуса. 8 сентября температура резко упадет до 22 градусов, начнутся дожди, а 15 сентября похолодает до +15.

Погода в Киеве / Фото: gismeteo.ua

Погода в Одессе также будет теплой первые две недели осени. Похолодание ожидается только с 15 августа. При этом с 8 сентября в Одессе ожидаются дожди.

Погода в Одессе / Фото: gismeteo.ua

Погода во Львове будет дождливой уже с 4 сентября, а прохлада начнется 7 сентября — температура упадет до +16 градусов.

Погода во Львове / Фото: gismeteo.ua

Погода в Харькове будет жаркой и сухой в первые две недели осени — +27… +31 градус. С 11 сентября температура начнет падать, а уже 15 сентября понизится до +14.

Погода в Харькове / Фото: gismeteo.ua

Источник: nv.ua/

Новости портала «Весь Харьков»