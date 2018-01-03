Прозрачность через суд. В Харькове активисты хотят заставить КП отчитываться перед громадой о своей финансовой деятельности

Коммунальные предприятия «Харьковский метрополитен», «Жилкомсервис» и «Комплекс по вывозу бытовых отходов» должны стать ответчиками споре - активисты против коммунальщиков.

Дело в том, что в июне 2016 года Верховная Рада приняла изменения в законодательство, в частности в Хозяйственный кодекс, которыми обязала создать при КП наблюдательные советы и обнародовать информацию о работе предприятий, в том числе финансовую, на сайте. Но если в большинстве городов Украины это действительно было сделано, то для харьковчан работа этих муниципальных образований так и остается тайной за семью печатями. Все что можно узнать, так только то, сколько от имени горожан депутаты выделили денег том или ином убыточных предприятий. А куда пойдут эти деньги и насколько уместно будут потрачены - неизвестно, необходимой информации нет ни на сайтах компаний, ни в ответах на их запросы, говорят активисты.

Игорь Черняк, Харьковской антикоррупционный центр

Мы хотим с этого начать открывать коммунальные предприятия для жителей города, потому что первое, что необходимо это наличие информации, как только информация будет опубликована, тогда ее можно брать. Смотреть. Выявлять нарушения, заставлять правоохранительные органы реагировать, и добиваться того, что будет меняться стиль работы КП

Для своих исков, говорят активисты, они выбрали наиболее «закрытые» КП с сомнительной финансовой деятельностью. В отношении должностных лиц этих предприятий сейчас расследуются уголовные дела по расходованию, а по обвинению екс-директора «Жилкомсервис» она даже передано в суд. Правда в мэрии неоднократно говорили, что эти дела сфальсифицированы, независимому аудиту они не отрицают, а все закупки проходят в рамках законодательства - по системе Prozzoro. Правда, говорят уже антикоррупционеры, это соответствие номинальная, ведь в тендерах участвуют фирмы-лидеры, разыгрывающих торги и предлагают товары по завышенным ценам. Например, по запросам КП «Метрополитен», где побеждают нередко фирмы, связанные с руководством подземки.

Дмитрий Булах, Харьковской антикоррупционный центр

Есть две группы бенифициаров метрополитена – это нынешнее и прошлое руководство, приближенное к покойному Сергею Мусееву. Это ФОП Бородавка, это Туринкет-М, если брать первую группу, это СМП 753, Ваго-рев. Это самые большие фирмы, кторые оказывают услуги метрополитену, выигрывают подряды на сомнительных тендерах.

Активисты уверены, если через суд заставить КП обнародовать финансовую информацию, это позволит обществу через правоохранительные органы контролировать расходы и тарифы коммунальщиков. Первые заседания по трем искам начнутся уже в январе, и антикоррупционеры надеются, что к их кампании присоединятся другие представители общины, пожалуются и на другие КП. А их в Харькове более 60.

Агентство Телевидения Новости