Пылесос сломался: диагностика и устранение неисправностей

Борьба с пылью – «вечный бой»: за год в обычной двухкомнатной квартире скапливается до 8 кг мелкого мусора. Пыль не только визуально портит интерьер, но и вредна для здоровья, поэтому пылесосы, которые всасывают до 99,8% мелких пылевых частиц, просто незаменимы при уборке.

Пылесосы из группы риска: причины поломок

Покупая новый пылесос, мы рассчитываем, что этот прибор приходит в дом надолго, ведь средний срок службы, заявленный производителями, – 5–7 лет. Однако сбои в работе приборов происходят и раньше. Три основные причины неисправностей – неправильное использование пылесоса, износ отдельных деталей, необходимость замены расходников.

Среди азиатских брендов самый высокий рейтинг надежности – у пылесосов LG, Samsung, Hyundai. Популярные европейские производители долговечных пылесосов – Thomas и Dyson: средний срок службы этих приборов – 10 лет.

Распространенные неисправности пылесосов разных брендов

К сожалению, поломки случаются даже среди лучших марок пылесосов. Однако сервисные эксперты обнадеживают, что 95% неполадок можно устранить, заменив запчасти, и приводят перечень неисправностей в работе пылесосов, которые поддаются ремонту. Купить новые детали можно в специализированном интернет-магазине запчастей для бытовой техники.

1. Пылесос плохо всасывает пыль

Слабая тяга – самая распространенная проблема пылесосов. Если стали замечать, что после уборки остаются пыль и мусор, хотя раньше пылесос справлялся с уборкой на отлично, ищите причину в:

заполненном мешке-пылесборнике;

засорившихся фильтрах;

поврежденном шланге;

проблемах с двигателем.

Мешки и фильтры – это расходные детали, которые заменяются по мере износа или заполнения пылью. Поврежденный гладкий шланг в качестве временной меры можно «подлатать», заклеив отверстие изолентой, но с гофрированной трубкой этот способ не поможет – нужна новая деталь. Хуже, если «барахлит» мотор – самая дорогостоящая деталь пылесоса. В этом случае нужно выбирать, что целесообразнее: ремонтировать или заменять двигатель либо покупать новый пылесос.

2. Прибор не включается

Если есть напряжение в сети и шнур пылесоса исправен, а прибор не включается, тогда причина, скорее всего, – в неисправной сетевой кнопке. Проблема легко решается заменой кнопки: эти запчасти продаются в магазине Alm-zapchasti.

3. Внутри корпуса пылесоса есть искрение

Типичная проблема приборов с коллекторным типом двигателя, в которых используются угольные щетки. Щетки – ахиллесова пята таких пылесосов: при работе электродвигателя подвергаются трению и постепенно изнашиваются. Со временем размер щеток уменьшается, натяжение пружин ослабевает, из-за чего появляются зазоры и искрение. Нужно поменять запчасти, и пылесос заработает как положено.

4. Пылесос работает, но не убирает пыль

Когда с тягой у прибора все в порядке, но мусор остается на полу, проверьте состояние щетки. Возможно, нужно отрегулировать высоту щетинок, а если вытерлись ворсинки или износился валик насадки – щетку придется заменить. Кстати, новая щетка для пылесоса Samsung нужна не только для замены старой: с помощью дополнительных насадок можно довести уборку до совершенства. Отдельно можно купить:

щетки для мягкой мебели;

турбощетки;

щелевые насадки;

щетки для шерсти;

угловые насадки для уборки книг;

щетки для паркета и т. п.

При использовании пылесоса важно понять одну простую вещь: возникающие неполадки нужно устранять сразу, и тогда прибор прослужит максимально долго.

Новости портала «Весь Харьков»