Радів на просторах інтернету обстрілам енергетичної інфраструктури України: затримано ще одного прихильника “руського миру”

За даними слідства, чоловік на власній сторінці у забороненій в Україні соціальній мережі систематично поширював проросійські дописи на підтримку дій РФ.

Частина його дописів, які він репостив, стосувалась ударів російської армії по об‘єктах енергетичної інфраструктури України.

В одному з них було зазначено: «Россия повредила треть энергетической инфраструктуры Украины за два дня. Мало, нужно еще».

Правооохоронці викрили шанувальника «руського миру».

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру мешканцю смт Пісочин за фактом поширення матеріалів, у яких міститься заперечення тимчасової окупації частини території України, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, вчиненого повторно (ч. 2 ст. 436-2, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Досудове розслідування проводять СВ ВП №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости