Разнообразие пылесосов Phillips

Для уборки квартир уже более полувека используются пылесосы. Этот прибор сильно видоизменился: современный пылесос Phillips — мощное и малошумное устройство, способное в считанные минуты убрать пыль в доме, независимо от типа напольного покрытия.

Поверхностная уборка без особых усилий

В ассортименте производителя есть множество видов пылесосов:

- классические модели;

- вертикальные;

- моющие;

- ручные;

- электрошвабры;

- автомобильные и т.д.

Наиболее доступными в цене считаются классические модели с мешком для пыли. Их конструкция чрезвычайно проста, такие устройства работают много лет. Единственное неудобство — очистка пылесборника. Как правило, внутри остается часть пыли, а сама процедура достаточно неприятная и на нее уходит немало времени.

Оптимальный выбор — пылесосы Филипс без мешка. Внутри устройства есть специальная емкость, куда убирается пыль. Достаточно вытряхнуть мусор по окончанию уборки. Такие модели имеют только один недостаток — шумная работа.

Пластиковый контейнер входит в резонанс с двигателем, поэтому может дребезжать.

Отдельная категория — ручные устройства. Они работают от аккумулятора, что позволяет использовать их в труднодоступных местах. Вес такого прибора не превышает 3 кг, поэтому работать с ним очень удобно. Подобные модели отлично подходят для чистки салона авто. Батареи хватает примерно на 30-50 минут работы, чего вполне достаточно.

Тщательная уборка за несколько минут

Справятся современные пылесосы Филипс и с серьезными загрязнениями. Для таких случаев используется оборудование с функцией влажной уборки. Практически любое покрытие будет очищено от пыли, вымыто и высушено. Подобные устройства могут выполнять и сухую уборку.

Отдельная категория — роботы-пылесосы. Это домашняя техника для тех, кто не имеет времени или желания убирать. Такой электронный прибор сможет убирать в квартире даже при отсутствии хозяев. Главное — установить соответствующий режим.

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