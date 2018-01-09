Ремонт завершен. В Харьковской области открыли Губаревский мост

Теперь вместо четырех километров по бездорожью - 55 метров современным мостом. С сегодняшнего дня открыто движение Губаревским путепроводом. Ремонт этого о объекта является лишь одним из этапов обновления трассы Харьков - Ахтырка.

Евгений Зражевец, нач. службы автомобильных дорог в Хар. обл.

Організована робота була у три зміни. І ми з травня по грудень виконали цей проект. Власне, шляхопровід побудовано заново, тому що змінились навіть геометричні параметри цього шляхопроводу.

Местные жители возлагают большие надежды на новый мост, говорят, без него бывало нелегко.

Татьяна Доценко, гл. Купьевахского сельского совета

Ми живимо тут… саме перше село від моста. І об їжджали тут дороги погані. А тепер нам хорошо, бо в нас там осталися пенсіонери, швидка допомого буде швидше до нас доїжджати.

Путепровод на сумской трассе в районе села Губаревка был признан аварийным и закрыт еще десять лет назад. Стоимость работ за это время значительно выросла. Если через год после закрытия путепровода, областная власть планировала, что ремонт будет стоить не более 3-х миллионов гривен, через пять - стоимость работ составила уже 7,7 миллиона гривен, но они так и не были начаты. А сейчас работы обошлись уже в тридцать миллионов, в то время как на реконструкцию самого участка трассы Харьков - Ахтырка, частью которого является мост, планируется потратить 120 млн.

Юлия Светличная, председатель ХОГА

Траса Харків-Суми знаходиться у дуже важкому стані. Але сьогодні ми маємо повну підтримку президента України і за його ініціативи вже у держ. Бюджет закладено фінансування. Я дала відповідне доручення обл.. службі автомобільних доріг для того, щоб приступити до повного ремонту цієї траси.

Губаревский путепровод стал самым масштабным проектом программы восстановления мостов области. По словам Сергея Охоты, главного инженера компании-подрядчика, которая занимается строительством сооружения, гарантийный срок эксплуатации моста составляет 50 лет. Теперь предстоит капитальное восстановление дороги Харьков - Ахтырка, которая является одной из самых интенсивных в области. Ее нагрузка составляет до 20 тыс. автомобилей в сутки.

Агентство Телевидения Новости