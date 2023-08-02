Ревнивець кривдив дружину: цькування та газовий балончик

Поліцейські Харкова притягнули до відповідальності чоловіка, який вчиняв домашнє насильство щодо дружини.

Лише протягом місяця порушник двічі кривдив жінку. Постраждала звернулась по допомогу до поліції, повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

48-річний чоловік через ревнощі розпилив у бік дружини газовий балончик.

А через декілька днів 35-річна жінка знов звернулась до чергової частини райуправління з повідомленням про те, що в неї виник конфлікт з чоловіком. На місце події виїжджали поліцейські.

За фактами вчинення домашнього насильства співробітники Харківського РУП № 3 склали щодо порушника адміністративні протоколи за ст.173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Співробітники сектору протидії домашньому насильству провели з подружжям профілактичну бесіду та попередили, що за систематичне вчинення домашнього насильства передбачена кримінальна відповідальність.

Агентство Телевидения Новости