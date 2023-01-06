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рф вивела носіїв «Калібрів» з Чорного моря

рф вивела носіїв «Калібрів» з Чорного моря

В ВМС ЗС України повідомили, що росія вивела носіїв крилатих ракет «Калібр» з Чорного моря. У Чорному і Азовському морях на чергуванні перебувають три російські кораблі.Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗС України в Facebook.«В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 1 ворожий корабель; в Азовському морі на бойовому чергуванні знаходиться до 2 ворожих кораблів», – йдеться у повідомленні.

Крім того, за добу в інтересах росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили до Азовського моря – 22 судна, з них 5 суден рухалось з протоки Босфор, а до Чорного моря – 4 судна.

Ще наприкінці минулого року на бойове чергування в Чорне море російська федерація вивела десять своїх кораблів, зокрема один ракетоносій із вісьмома «Калібрами» на борту.

Агентство Телевидения Новости

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