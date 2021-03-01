Роль люстры в домашнем интерьере

Для современного оформления дома важно правильно подобрать люстру. Она дополняет интерьер, обеспечивая достаточный уровень освещения. Для рабочего кабинета лучше всего подойдут светильники, которые дают яркий направленный свет. А для спальни стоит выбирать более мягкое освещение, которое позволит расслабиться и отдохнуть.

Потолочные светильники прекрасно подходят для дополнения любого стиля – от классического до современного. Они удачно вписываются в домашнюю обстановку вне зависимости от параметров квартиры – как для малогабаритной, так и для шикарных апартаментов можно подобрать нужную модель.

Виды люстр

Производители предлагают огромный ассортимент потолочных и припотолочных люстр. Вы можете выбрать стандартный или необычный светильник. Интересно смотрятся изделия в виде:

- подсвечников;

- цветов;

- шаров;

- цилиндров и так далее.

Плафон люстры выполняется из различных материалов. Наиболее популярные – стекло, металл, пластик, текстиль или комбинация нескольких типов. Для детской лучше всего выбирать практичные материалы, которые не боятся загрязнений и легко отмываются.

Для большой комнаты лучше всего подойдут точечные светильники, которые будут распределять свет, помимо классической люстры стандартного размера. Они легко размещаются в натяжном потолке.

Осветительные приборы также используются для зонирования помещения. Такой эффект позволяет разделить рабочую зону и место для отдыха. Направленные лучи света визуально увеличивают помещение, что является прекрасным выбором для небольших комнат.

Светодиодные люстры

Среди наиболее экономичных и безопасных моделей стоит отметить люстры с LED-лампами. Они могут давать как теплый, так и холодный свет. Это позволяет подобрать наиболее комфортное освещение в зависимости от комнаты, в которой монтирован светильник.

Вы сможете самостоятельно регулировать яркость и количество ламп. Современные приборы оснащены пультом дистанционного управления, который значительно облегчает выбор нужного освещения.

Классические лампы накаливания излучают широкий диапазон света, а светодиод способен давать конкретное спектровое значение. Для домашнего освещения больше подходят лампы, в которых комбинируется несколько видов диодов.

Покупка светильника

В интернет-магазине можно выбрать нужную модель и купить люстры недорого. Вы можете оформить покупку в Киеве или других городах Украины. В каталоге предложено множество вариантов светильников с дополнительным декором. Цена и фото каждой люстры также предложены для ознакомления. Если вас интересуют массивные модели, вы можете подобрать люстру в стиле барокко. Для более простого интерьера подходят менее габаритные приборы.

Теперь не обязательно выходить из дома и отправляться в магазин, чтобы просмотреть все товары. Вы можете сделать это с помощью своего компьютера. Оформляя заказ, выбирайте доставку удобным способом.

Курьерская служба доставит посылку в любую часть Украины в кратчайшие сроки. Таким образом, дополнение интерьера нужным осветительным прибором становится намного легче.

Новости портала «Весь Харьков»