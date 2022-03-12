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«Росія не забирає трупи своїх військових», – свідчення чергового полоненого

«Росія не забирає трупи своїх військових», – свідчення чергового полоненого

Через маніакальне бажання захопити Україну за три дні Путін кинув у бій навіть новобранців та «альтернативників» – призовників, які замість строкової служби відпрацьовують на суспільних роботах.

Про це на відео СБУ говорить черговий полонений, який всього місяць як призвався в армію.

«За цей місяць я встиг стати російським військовим, потім воєнним злочинцем, а зараз – ще й воєнним полоненим», – говорить окупант.

Він сам зізнається, що російська армія не могутня, а просто «довга». Причому багато підрозділів військ – звичайний баласт. «Наше військове завдання – відволікання. Фактично нас обстрілювали, поки хтось більш підготовлений виконував свою задачу».

Тепер він свідчить проти інших загарбників і допомогає СБУ довести справу до Гаазького трибуналу. На порятунок не сподівається, «бо РФ навіть трупи солдат не забирає».

Агентство Телевидения Новости

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