Росіяни використовують новий безпілотник, який автономно ідентифікує цілі

Російські військові використовують нову версію безпілотника-камікадзе «Ланцет» («Изделие-53»). За даними аналітиків, армія рф почала використовувати новий безпілотник з 21 жовтня. Він нібито має систему автоматичного наведення, яка може розрізняти типи цілей і підвищувати шанси успішного удару.

Про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Цей безпілотник нібито має «Изделие-53» поки не використовують широко, але військові випробовують безпілотники для масових синхронізованих ройових ударів», – кажуть в Інституті вивчення війни.

Відомо також, що корисне навантаження безпілотників «Изделие-53» – від трьох до п’яти кілограмів, але «цього не достатньо для значного пошкодження важливих військових цілей».

Раніше американський Інститут вивчення війни ISW припускав, що росія доповнює використання безпілотників Shahed-131/136 більш дешевими і легкими варіантами дронів вітчизняного виробництва для ударів по українській інфраструктурі. У цьому зв’язку з посиланням на російські ЗМІ аналітики заявили, що днями на Київщині міг бути застосований такий БПЛА, який отримав назву «Італмас». У мережі ці дрони також почали називати «газонокосарками».

Командування Повітряних сил ЗСУ підтверджувало атаку військ рф по Київщині в ніч на 23 жовтня. Військові казали про застосування «безпілотника невстановленого типу». Уламки дрону віддали на експертизу.

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