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Самые непослушные дети по знакам зодиака

Самые непослушные дети по знакам зодиака

Каждый ребенок для своего родителя самый лучший. Но это не исключает того факта, что с ребенком может быть сложно в силу его характера. Звезды сильно влияют на людей и дети – не исключение.

Астрологи назвали самых непослушных детей по знакам зодиака.

Овен

Гороскоп на сегодня для Овна

Гороскоп на сегодня для Овна

Фото: Сегодня

Такие дети со всеми своими эмоциями и желаниями превращаются в маленьких, но мощных ураганов. Любопытность и импульсивность Овна помогают ему добиваться своей цели в любом случае. Дети этого знака зодиака не любят, когда идут наперекор их воле, поэтому капризы, вспыльчивость и непослушание – явление не редкое.

Телец

Гороскоп на сегодня для Тельца

Гороскоп на сегодня для Тельца

Фото: Сегодня

Упрямство становиться центральным в поведении ребенка этого знака зодиака. Они могут противиться всему и всем и доводить тем самым людей до истерики. Вместе с тем, эти дети очень любят внимание и заботу, комфорт и удобства. А ради этого могут заставить понервничать своих взрослых.

Близнецы

 

Гороскоп на сегодня для Близнецов

Гороскоп на сегодня для Близнецов

Фото: Сегодня

Эти дети очень любознательны, подвижны и активны. Им все интересно, поэтому они могут попадать в различные передряги в попытке узнать, что происходит в мире. Кроме того, бытовые задачи родителей часто воспринимаются детьми этого знака зодиака очень поверхностно и часто о них даже забывают. Скорее всего, детям Близнецам будет сложно соблюдать режим, расписание и ему для этого нужен будет взрослый, который постоянно будет ему обо всем напоминать.

Скорпион

 

Гороскоп на сегодня для Скорпиона

Гороскоп на сегодня для Скорпиона

Фото: Сегодня

Из-за своей активности, непредсказуемости и любознательности они могут попросту не реагировать на слова и просьбы родителей помочь им с делами по дому. Кроме того, у детей этого знака также прослеживается такая черта, как обидчивость. А соответственно, их легко обидеть или задеть каким-то неосторожным словом, за что потом придется извиняться. И, желательно, с подарками – они их очень любят в качестве прощения.

Водолей

Гороскоп на сегодня для Водолея

Гороскоп на сегодня для Водолея

Фото: Сегодня

Главной чертой детей этого знака зодиака является бунтарство. Эти дети любят свободу и не хотят подчиняться, они любят удивлять окружающих, предлагая новые идеи, но часто не совершая никаких действий для их реализации. Они очень свободолюбивы, поэтому с их дисциплиной может быть сложно. Чтобы заинтересовать ребенка Водолея чем-то, необходимо подобрать нестандартный и оригинальный подход.

Источник: www.segodnya.ua/

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Темы: дети

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