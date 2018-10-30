Самые странные и скрываемые причины измен

Вообще, в любых изменах очень много бессознательного. Часто мужчина не только жалеет о своем поступке, но вообще не понимает, почему он изменил. Конечно, в народе принято говорить о том, что бес попутал. На самом деле, во время таких необдуманных, с точки зрения логики, поступков, наружу вырывается все то, что человек годами копил и прятал глубоко внутри себя.

Очень часто, пусть и всего лишь на несколько минут, человек становится самим собой. Он ненадолго показывает окружающим свою истинную сущность и то, какой личностью он является на самом деле. Эта настоящая личность имеет свою ярко выраженную темную сторону. В ее основе все то, что не поощряется обществом. Все недостатки, с которыми он годами боролся, вновь имеют над ним свою власть. Как будто и не было всех этих прожитых лет и накопленного жизненного опыта.

Если человек религиозен, то он понимает, что у него появилось непреодолимое желание грешить. Если же человек не мыслит церковными категориями, то у него возникает желание нарушить все устоявшиеся моральные запреты. Мужчина может и не подозревать, что на самом деле он себя сдерживал столько лет. Он может думать о том, что он хороший семьянин, который сам для себя решил жить такой правильной жизнью, ведь за него никто выбор не делал.

Мужчине тяжело понять, что определенная тяга была у него всегда. Просто он о ней не знал. Возможно, он догадывался, но всегда отгонял от себя подобные мысли. Также мужчины склонны винить другого человека, который его толкнул на измену и попросту соблазнил. Очень часто мужчины, которым после измены ужасно стыдно, считают, что человек имеет особые психологические навыки манипулирования или обладает приемами темной магии. Мужчины настолько не понимают ситуацию, которая с ними произошла, что искренне верят в то, что их соблазнили.

Это самая малоизученная, но при этом самая интересная и редкая причина измен. Также такого вида измены – это единственный случай, когда мужчина себя попросту не контролирует. Обычно мужчина сделает все, чтобы про такую измену никто и никогда не узнал. Потому что ему просто стыдно. Причем стыдно не за сам факт измены и за, то, что он предал любимого человека, ему стыдно за то, с кем он вступил в связь.

Чаще всего такие измены имеют прямую связь с фетишизмом. Мужчина видит какой-либо предмет одежды или часть тела и просто начинает сходить с ума. Причем важным является и то, что это что-то встречается не у всех, является настоящей редкостью, иначе он уже давно бы смог найти у себя такие скрытые наклонности.

Бывает, что человек замечает какие-то сексуальные действие, которые совершает чужой человек и он настолько хочет повторить их, что просто не может себя контролировать.

Очень часто это связано даже не с первым сексуальным опытом, а с чем-то увиденным в раннем детстве. Причем, это может быть и какое-либо совсем безобидное действие, но от его созерцания у мужчины впервые появилось бессознательное сексуальное желание. Он мог видеть отрывок какого-либо фильма или видел, как чужие взрослые занимаются любовью. Если ребенок случайно увидит, как занимаются сексом его родные, эта информация обычно не откладывается в памяти. Хотя есть и много различных фактов о том, что после увиденного, у маленького ребенка возникает глубокая психологическая травма, которая потом приводит к проблемам в сексуальной жизни. Но наблюдая именно за чужими взрослыми, ребенок может что-то увидеть, что ему понравиться и что он навсегда сохранит в самом темном уголке своей души.

Что же это может быть? Конечно, большинство читателей думают, что бессознательные измены связаны с педофилией. Их можно понять, ведь у многих есть дети и они за них искренне переживают. Как показывает статистика, бессознательные измены не связаны с педофилией. Обычно человек, который имеет такое сексуальное извращение, как любовь к маленьким детям, давно знает о своей проблеме.

Влечение к чему-то отвратительному. Причем такое определение дает сам мужчина. Он понимает то, что его тянет к чему-то, что у любого нормального человека может вызывать только неприязнь и отвращение.

Один из вариантов — это необъяснимая страсть к старушкам. Причем, про изнасилование тут и речи не идет. Просто бывает, что мужчина случайно познакомился с кем-то, кто ему в бабушки годиться. Он начинает общаться с этим человеком и понимает, что он чувствует непреодолимое влечение. Его не смущают ни морщины, ни седые волосы. Конечно, про такую измену никто и никогда не расскажет. Равно как будет хранить все в тайне и вторая сторона. К ужасу большинства обывателей, в короткий период времени такая измена часто повторяется с этим же партнером, мужчину просто тянет и все. Он бросает все силы на то, чтобы избавиться от этого влечения, но просто действительно не может ничего с собой поделать. Хорошей же новостью является то, что чаще всего такое наваждение заканчивается в течении полугода.

Очень часто мужчину тянет к тем женщинам, которые опустились на самое дно. Речь не идет о дорогих элитных проститутках, про которых мечтают все мужчины, но могут себе позволить лишь единицы. Это могут быть женщины без определенного места жительства, готовые на все ради бутылки спиртного. Также мужчина может с кем-то познакомится в дешевом баре, который часто находится в каком-то далеком населенном пункте. Он понимает, что эта женщина стара и некрасива и во многом проигрывает его жене, но он ничего не может поделать со своим влечением.

Конечно, существует много различных случаев, в которых мужчина неожиданно начинает испытывать влечение к людям с ограниченными возможностями. Но через эту норму морали большинство людей не могут переступить, несмотря на то, что намек на это сексуальное поведение просматривается не только во многих фильмах, но даже в некоторых детских сказках. К счастью, большинство мужчин не только считают, что заниматься сексом с таким человеком неэтично, но и понимают, что такое поведение может повлечь за собой множество проблем, например, с законом.

Использование во время секса различных биологических жидкостей организма. Конечно, на такое уж точно не пойдет жена. Кроме того, ей даже стыдно намекать на нечто подобное, особенно, учитывая, что большинство женщин хотят казаться в глазах мужчин настоящими чистюлями.

Странное влечение к очень полной женщине или женщине негроидной расы. Несмотря на то, что в современном общество такое поведение вполне допустимо, многие мужчины считают такую связь просто отвратительной, при этом не могут отказаться от нее.

Связь с мужчиной. Наиболее распространенный вариант, про который слышали все, это измена с представителем своего пола. Несмотря на то, что мужчина считает, что его и в этом случае соблазнили, такой половой акт часто может происходить между мужчинами, у каждого из которых это впервые. Это могут быть друзья или коллеги, с которыми сложились близкие отношения. Такая измена всегда имеет разовый характер. После случившегося даже крепкие отношения сознательно рвутся, хотя бы для того, чтобы все точно сохранить в тайне. Но, к сожалению, через некоторое время все повторяется, но уже с другим мужчиной.

Нередким вариантом является и участие в оргии. Причем мужчина даже и не задумывался об этом, но тут он что-то случайно увидел. Благодаря особому расположению и изрядной доли алкоголя, остальные участники позвали его присоединиться. Это очень редкий вариант, который случается на отдыхе. В большинстве своем случаев, имеют место заграничные курорты. Также такой вариант часто может произойти, если мужчине удалось попасть на студенческую вечеринку. Но несмотря на то, что об участии в настоящей оргии втайне мечтают многие мужчины, попасть на нее удается только единицам.

Конечно, существует множество различных вариантов и в данной статье перечислены лишь самые распространенные из них. Но это как раз тот случай, когда про измену лучше не знать, ведь после такой измены никогда уже не с можешь воспринимать человека как раньше. Хорошей новостью является то, что человек, обнаруживший в себе определенную склонность, потом очень сильно себя контролирует, поэтому не сможет никому навредить из круга своих близких и любимых людей. Конечно, бывает случаи, что человек срывается и таких срывов с каждым днем становится все больше и больше, ведь он испытал очень яркие эмоции, которые хочет снова повторить. Но в большинстве своем, стыд и стандарты жизни в обществе берут свое и человек никогда снова не решается на повторный эксперимент.

Единственное, что Вы должны запомнить, что подобные варианты — это единственные варианты бессознательной измены. Поэтому, когда мужчина говорит Вам о том, что он увидел шикарную блондинку и просто не смог с собой совладать, то это вовсе не потому, что он имеет какие-то странные наклонности, которые старательно прячет в своей душе, а потому, что он просто не смог упустить свой шанс и секс с такой девушкой – мечта любого.

Источник: www.garmoniazhizni.com

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