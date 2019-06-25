Сергій Жадан записав платівку із нью-йоркським піаністом

— Цей альбом про любов. Як і вся наша творчість, — каже письменник 44- річний Сергій Жадан.

В ефірі радіо Аристократи представив платівку "Місіонери", записану спільно з джазовим піаністом Юхимом Чупахіним, 35 років. До спільного проекту митців підштовхнула американська режисерка Вірляна Ткач. Кілька років тому в Нью-Йорку Жадан читав вірші під музичні імпровізації колишнього харків'янина, а тепер ньюйорківця Чупахіна.

Наприкінці 2018-го вони знову зустрілися на студії в Харкові. Записали сім композицій. — Назву альбому дала четверта, — продовжує Жадан. — Попри те, що місіонери там з'являються, швидше, як другорядні персонажі. А вірш про проживання в готелях. Коли ти часто переміщаєшся з міста до міста, то все це трішки напружує, а з другого боку — створює особливу атмосферу постійного руху. Про це й наша композиція. Про те, що всі ми по-своєму самотні й нещасні. Але разом із тим є відчуття якоїсь взаємозалежності та причетності до цього життя. Воно нас усіх поєднує, робить рівними перед долею, фатумом і часом. Якщо ти відчуваєш цю приналежність до великої родини людей, до щастя жити в цей час і в цьому місці, то маєш багато можливостей і підстав для оптимізму. На альбомі Жадан читає твори зі своєї останньої поетичної збірки "Антена".

— Коли ми вперше грали з Сергієм вживу, то він прислав мені віршів із 20, — розповідає Юхим Чупахін. Запропонував вибрати будь-які. За ті декілька концертів ми зрозуміли, які твори нам особливо подобаються. Хотіли їх записати. Хоча я теж імпровізував, не мав спеціально створених мелодій, хіба мінімальні заготовки. Студійна робота дає більше можливостей, ніж коли ти створюєш музику тут і зараз. Це як у роботі журналіста, він слухає під час інтерв'ю потік свідомості співрозмовника, але випускає друком уже відредагований літературно текст.

У поетичній збірці "Антена" Жадан часто звертається до біблійних сюжетів. Сергій не вважає себе віруючим. Каже, для нього Біблія — це фундаментальна книга, яка пояснює все. Я відсилання до біблійних сюжетів сприймаю трішки більше, ніж літературний прийом. Розцінюю себе віруючим християнином, хоч і не найкращим екземпляром. Усі вірші Жадана для мене надзвичайно емоційні. Щодо композиції "З шепоту і жаги", хотів зробити щось більше, ніж просто людина грає на піаніно.

Голос Сергія виступав у ролі музичного інструмента, якщо це можна так сказати. Я умовно поділив вірш на декілька частин із тим, щоб кожна мала трохи більшу емоційну хвилю, була насиченіша, сильніша. Щоб як у класичній театральній постановці, досягнувши кульмінації, дійшли до емоційного вибуху. Слухач має відчути це. Сергій сказав, що це вірш про чоловіків, які гублять життя заради жінки, і тому там гарна красива мелодія. Сьома композиція платівки інструментальна. Подумав, що мені подобається мелодія "З шепоту і жаги". Має прозвучати ще раз, чисто, без слів, як красиве завершення альбому. Дає можливість видихнути від нагромадження смислів і образів у попередніх композиціях. Прем'єра альбому "Місіонери" відбулася у квітні в Українському музеї в НьюЙорку, США. В Україні живу презентацію запланували на весну 2020 року.

Автор: Іван СТОЛЯРЧУК

Источник: gazeta.ua

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