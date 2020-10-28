Синоптик назвала дату, когда теплу настанет конец

Как передает новостной портал Украинская правда, актуальный прогноз погоды обнародовала синоптик Наталья Диденко. Эксперт отметила, что в нашей стране в среду и четверг (то есть, 28 и 29 октября) ожидается пока что теплая и довольно сухая погода. Однако уже в пятницу, 30 октября, подчеркнула специалист, температура воздуха начнет снижаться. Кроме того, в разных областях страны снова начнутся дожди.

В среду, 28 октября, в большинстве областей страны ожидается температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. В южных регионах будет теплее - до 20 градусов тепла. При этом Наталья Диденко отметила, что осадков не предвещается. Ветер будет в этот день юго-восточным и умеренным.

В четверг, 29 октября, во всех регионах страны ожидаются дожди. В западных областях в ночное время будет от 5 до 7 градусов тепла, а днем - до 12 градусов тепла. В центральных и северных областях ночью будет до 8 градусов тепла, а днем - до 24 градусов тепла. В восточных и южных областях будет теплее: ночью - от 8 до 10 градусов тепла, а днем - от 15 до 17 градусов тепла.

Карты с синоптическими данными по всем регионам Украины:

Фото: Украинская правда

Фото: Украинская правда

Источник: kyiv.ukrainianwall.com/

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