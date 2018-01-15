Другое
Перейти к списку новостей
15.01.2018 16:50
Просмотров: 529

Синоптики прогнозируют осадки в Харькове

Синоптики прогнозируют осадки в ХарьковеКак сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии, 16 января ожидается небольшой снег, ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха по области: 7-12° мороза ночью и 2-7° мороза днём. По городу Харькову: 8-10° мороза ночью,  5-7° мороза днём. 

Снег с дождём, местами метель и гололедица прогнозируют на 17 января. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днём порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 2-7° мороза, днём — от 3° мороза до 2° тепла.

Мокрый снег, дождь, налипание ожидается 18 января. Ветер юго-восточный 15-20 м/с, местами гололедица. Ночью ожидается от 3° мороза до 2° тепла, днём — от 1° мороза до 4° тепла. 

19 января — снег, мокрый снег, местами налипание, гололедица. Ветер 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° с минусом, днём от 2° мороза до 3° тепла. 

Спасатели проводят традиционные рейды на водоёмах — просят рыбаков соблюдать правила поведения на льду. 

По данным Харьковской облгосадминистрации, 12 января дорожным и спасательным службам поручили перейти в состояние повышенной готовности. К работе на дорогах региона готовы 21 единица техники, 500 человек личного состава, могут быть развёрнуты 15 пунктов обогрева, отчитались в ГСЧС. 

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Перу произошло землетрясение магнитудой 7,1, ждут цунами
14.01.2018 15:48    181
Морозы после теплого декабря: чем обернется похолодание для Харьковщины
12.01.2018 17:48    610
Из-за морозов в США аллигаторы в национальном парке Северной Каролины оказались подо льдом.
12.01.2018 00:45    193
Синоптики сообщили прогноз погоды в Украине на 9-10 января
08.01.2018 14:30    254
В Украину идет похолодание и заморозки
07.01.2018 17:30    483
Впервые за 80 лет: в Сиднее стоит рекордная жара
07.01.2018 16:26    234
От небывалых холодов страдают в США около 100 миллионов американцев
07.01.2018 10:25    232
Синоптики рассказали, когда в Украину придут морозы
06.01.2018 16:00    509
Во Франции ураган обесточил 40 тысяч домов
01.01.2018 18:36    549
В США частично замерз Ниагарский водопад
31.12.2017 14:28    373
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 