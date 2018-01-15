Синоптики прогнозируют осадки в Харькове

Как сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии, 16 января ожидается небольшой снег, ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха по области: 7-12° мороза ночью и 2-7° мороза днём. По городу Харькову: 8-10° мороза ночью, 5-7° мороза днём.

Снег с дождём, местами метель и гололедица прогнозируют на 17 января. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днём порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 2-7° мороза, днём — от 3° мороза до 2° тепла.

Мокрый снег, дождь, налипание ожидается 18 января. Ветер юго-восточный 15-20 м/с, местами гололедица. Ночью ожидается от 3° мороза до 2° тепла, днём — от 1° мороза до 4° тепла.

19 января — снег, мокрый снег, местами налипание, гололедица. Ветер 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° с минусом, днём от 2° мороза до 3° тепла.

Спасатели проводят традиционные рейды на водоёмах — просят рыбаков соблюдать правила поведения на льду.

По данным Харьковской облгосадминистрации, 12 января дорожным и спасательным службам поручили перейти в состояние повышенной готовности. К работе на дорогах региона готовы 21 единица техники, 500 человек личного состава, могут быть развёрнуты 15 пунктов обогрева, отчитались в ГСЧС.

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