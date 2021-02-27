Синтепон: что это, виды синтепона, использование в производстве

Синтепон – это современный нетканый материал, популярность которого возрастает с каждым днем.

Синтепон обрел свою популярность благодаря своей универсальности применения и гипоаллергенности, а также низкой стоимости. Изделия с синтепоном сегодня можно встретить практически в любом доме: постельные принадлежности, матрасы, верхняя одежда, детские мягкие игрушки, мебельная обивка и т.д.

Универсальность применения синтепона объясняется его способностью сохранять тепло и свою форму, а также легкостью стирки и эластичностью. Синтепон также долгое время сохраняет свою мягкость и легкость, не поглощая пыль и не вызывая аллергических реакций у человека в процессе его эксплуатации.

Само по себе понятие синтепон является общим и включает в себя различные виды утеплителей и наполнителей, имеющие разные характеристики.

К синтепону относятся такие материалы как: синтепух (он же микропух), шерстепон (шерстин), холлофайбер (филфайбер).

Сам материал состоит из нескольких слоев полиэфирных волокон, объединенных между собой различными методами: эмульсионный (с помощью клеевых добавок), иглопробивной, и термосклеенный. Наиболее современный и «правильный» метод производства синтепона термосклеенный, поскольку волокна объединяются в единое целое под воздействием высоких температур и без добавления каких-либо вредных для человека клеевых примесей.

Компания Greenstep осуществляет производство синтепона термическим склеиванием полиэфирных волокон, благодаря чему материал становится экологически чистым и его можно применять даже в детских изделиях (матрасы, игрушки, одеяла и прочие).

Купить синтепон в Украине оптом и в розницу можно связавшись с заводом Greenstep, который производит материалы под индивидуальные потребности клиентов из разных отраслей. Здесь производят синтепон в рулонах различных плотностей: от 40 до 500 г/м.кв. Также все более популярным на заводе Greenstep становится силиконизированный синтепон, который после добавления силикона становится более мягким и нежным, что делает его практически идеальным для производства верхней одежды.

Цена синтепона завода Greenstep наиболее конкурентоспособна на рынке в связи с наличием полного производственного цикла: от переработки вторичных ПЭТ-бутылок в полиэфирные волокна до производства синтепона.

Цель компании Greenstep - сохранить окружающую среду за счет раздельного сбора ПЭТ-бутылок и полного цикла их переработки в полезные для различных отраслей изделия.