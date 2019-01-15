Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:36
Просмотров: 108

Скандал за скандалом: Сергею Полунину закрыта дорога в Парижскую оперу

Скандал за скандалом: Сергею Полунину закрыта дорога в Парижскую оперу

Известный танцовщик балета Сергей Полунин, который недавно сделал несколько скандальных заявлений о Владимире Путине, получил отказ от представителей Парижской оперы. Во Франции отозвали приглашение и уже сообщили ему о таком решении, сообщает издание France 24.

Сообщается, что Сергей Полунин должен был сыграть главную роль в постановке "Лебединое озеро". Премьеру анонсированного спектакля запланировали на февраль 2019 года. И пока представители Парижского театра усиленно готовятся к шоу, один из главных танцовщиков постановки получил отказ.

Причиной такого неожиданного решения стали гомофобные и сексистские заявления Сергея Полунина в сети. Танцовщик, который сделал татуировку с лицом Владимира Путина на груди, опубликовал резонансное сообщение в конце декабря.

11_16

Скриншот из соцсети

"Мужчина должен быть мужчиной, а женщина женщиной. Мужская и женская энергия создают баланс. Вот почему у вас есть яйца. То же самое вне балета. Мужики, что с вами? Женщины в мире сейчас пытаются играть роль мужчины... потому что вы – позор", – заявил Сергей Полунин.

Кроме этого, танцовщик балета разместил сообщение о пышнотелых людях. По словам Полунина, нужно "давать пощечину тучным людям, которых встречаете. Это поможет им и будет побуждать к потере веса. Не уважайте лень!" Такое заявление вызвало шквал критики, в частности, среди коллег Сергея Полунина. Поэтому представители Парижского театра отметили, что мысли скандального украинца противоречат их политике, поэтому он не выйдет на сцену в спектакле "Лебединое озеро".

Напомним, танцовщик Сергей Полунин первый раз ошарашил своей публикацией в Instagram в день своего рождения. Танцовщик высказался о президенте России Владимире Путине.

Источник: u-news.com.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Голые Сергей и Снежана Бабкины позировали на снегу в объятиях друг друга
Сегодня 14:30    187
Дженнифер Лопес о личной жизни и карьере: "Иногда я устаю. Я очень устаю"
11.01.2019 10:38    152
Величайшую певицу в истории обокрали на смертном одре
11.01.2019 09:58    1023
Сальвадор Собрал кардинально змінив імідж після пересадки серця
11.01.2019 09:30    214
10 крупнейших IT-скандалов год
09.01.2019 07:29    199
Певица Адель уходит со сцены и закрывает свой музыкальный бизнес
07.01.2019 10:34    272
"Что происходит?": Виторган показал Собчак, поющую обнаженной в постели
07.01.2019 00:34    937
Известный российский певец Крис Кельми умер в первый день Нового года
03.01.2019 03:09    738
Избитый DZIDZIO из больницы записал обращение к поклонникам (ВИДЕО)
02.01.2019 09:29    230
Александр Цекало встретил Новый год с любовницей в Риме. СМИ опубликовали фото
02.01.2019 08:09    2030
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 