Скандал за скандалом: Сергею Полунину закрыта дорога в Парижскую оперу

Известный танцовщик балета Сергей Полунин, который недавно сделал несколько скандальных заявлений о Владимире Путине, получил отказ от представителей Парижской оперы. Во Франции отозвали приглашение и уже сообщили ему о таком решении, сообщает издание France 24.

Сообщается, что Сергей Полунин должен был сыграть главную роль в постановке "Лебединое озеро". Премьеру анонсированного спектакля запланировали на февраль 2019 года. И пока представители Парижского театра усиленно готовятся к шоу, один из главных танцовщиков постановки получил отказ.

Причиной такого неожиданного решения стали гомофобные и сексистские заявления Сергея Полунина в сети. Танцовщик, который сделал татуировку с лицом Владимира Путина на груди, опубликовал резонансное сообщение в конце декабря.

Скриншот из соцсети

"Мужчина должен быть мужчиной, а женщина женщиной. Мужская и женская энергия создают баланс. Вот почему у вас есть яйца. То же самое вне балета. Мужики, что с вами? Женщины в мире сейчас пытаются играть роль мужчины... потому что вы – позор", – заявил Сергей Полунин.

Кроме этого, танцовщик балета разместил сообщение о пышнотелых людях. По словам Полунина, нужно "давать пощечину тучным людям, которых встречаете. Это поможет им и будет побуждать к потере веса. Не уважайте лень!" Такое заявление вызвало шквал критики, в частности, среди коллег Сергея Полунина. Поэтому представители Парижского театра отметили, что мысли скандального украинца противоречат их политике, поэтому он не выйдет на сцену в спектакле "Лебединое озеро".

Напомним, танцовщик Сергей Полунин первый раз ошарашил своей публикацией в Instagram в день своего рождения. Танцовщик высказался о президенте России Владимире Путине.

Источник: u-news.com.ua/

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