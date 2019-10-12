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Скільки парафій перейшли під крило ПЦУ — названо цифру

Скільки парафій перейшли під крило ПЦУ — названо цифру

Митрополит Єпіфаній, предстоятель Православної церкви України, оприлюднив свіжі дані стосовно того, скільки церковних парафій перейшли під юрисдикцію ПЦУ. Станом на жовтень ця кількість склала сім тисяч.

Про це предстоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній написав на своїй сторінці у Facebook.

«Коротко про те, що ми є, у цифрах станом на жовтень 2019 року: 7 000 парафій, 77 монастирів, 47 єпархій – це Православна Церква України сьогодні», — написав митрополит.

«Не минуло й року, як наша Церква отримала довгоочікуваний Синодальний Патріарший Томос про автокефалію і стала однією з 15 помісних автокефальних Православних Церков світу, вийшовши таким чином на новий, без сумніву, епохальний етап свого розвитку», — зауважив Єпифаній.

Раніше стало відомо про те, що Александрийский патриархат «де-факто» признал ПЦУ.

Источник: sprotyv.info

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