Следует ли бояться цифр 13 и 666: в ПЦУ развеяли популярный миф

В Украинской православной церкви призвали верующих не бояться чисел 13 и 666, которые принято считать опасными.

Об этом на странице в Facebook сообщает Православная церковь Украины.

"Страх перед числом 666 часто связывают со словами книги Откровения святого апостола Иоанна Богослова: "Здесь мудрость. Кто имеет понимание, пусть сосчитает число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть". Но обратим внимание, что этой комбинацией апостол указал на знак антихриста-отступника, а не на само число", - говорится в сообщении.

В церкви отметили, что одним из возможных способов объяснения этого числа является расчет значения букв. Как в иврите, так и в греческом и церковнославянском языках каждая буква алфавита имеет числовое значение. Первые девять букв соответствуют цифрам от 1 до 9, следующие девять - десяткам, последние несколько букв - сотням. Число слова или имени - это, собственно, сумма числовых значений его букв.

"Пользуясь таким способом, первые христиане вычислили, что имя римского императора Нерона, гонителя христиан, имеет числовое значение как 666. Это привело к тому, что после смерти Нерона ожидался его второй приход как антихриста. Однако, говоря о знаке зверя, апостол Иоанн Богослов, прежде всего, предостерегает нас от принятия сущности того, что им обозначено. То есть учит остерегаться не чисел или цифр, а темных помыслов и нечистых дел, сознательно направленных против Христова учения", - пояснили ПЦУ.

Также в Православной церкви развеяли миф о числе 13.

"Еще одно число, окутанное мифами, - 13. Оно считается "несчастливым", хотя также на самом деле не имеет само в себе ничего отрицательного. Жизнь в верности Богу наполняет душу радостью, независимо от того, какой сегодня день: или понедельник, или "пятница 13-е". Поэтому не стоит верить в случайные совпадения цифр и придавать этому большое значение. Ведь на нас влияют не знаки и случайные комбинации, а наши поступки и мысли. Если они полны благими намерениями, то никакие числа и предрассудки не могут иметь власть над человеком", - говорится в сообщении.

Источник: prm.ua

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