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"Сьогодні я в штанях": заплакана Lady Gaga в оверсайзі розказала про жінку в Голлівуді

Американська співачка Lady Gaga виступила з потужною промовою на щорічному заході Women in Hollywood Celebration журналу Elle.

Для заходу вона обрала костюм оверсайз від Marc Jacobs, бо саме він втілює в собі правду про те, ким вона є.

Із того, як вона вибирала з-поміж купи ошатних суконь, зірка й розпочала свій емоційний виступ, пише сайт Elle .

Сьогодні я в штанях: заплакана Lady Gaga в оверсайзі розказала про жінку в Голлівуді
Lady Gaga виголосила сильну промову про роль жінки в Голлівуді 

"Готуючись сьогодні до цього вечора, я приміряла сукню за сукнею, один тугий корсет та іншим, одні туфлі на підборах за іншими, діамант, пір'я, тисячі тканин, розцяцькованих намистинами, і найкрасивіший у світі шовк. Якщо чесно, мене почало нудити. І я спитала себе: що ж насправді означає бути жінкою. в Голлівуді? Ми ж не лише предмети для розваги світу. Ми ж не просто образи, що викликають усмішки чи гримаси на обличчях людей. Ми ж не учасниці величезного конкурсу краси, яких нацьковують одна на одну для втіхи публіки. Ми - жінки в Голлівуді, ми - голоси", - поділилася Gaga.

Як зізналася артистка, перемірявши з десяток гарних суконь, вона натрапила на костюм Marc Jacobs і розплакалася.

Сьогодні я в штанях: заплакана Lady Gaga в оверсайзі розказала про жінку в Голлівуді
 Костюм оверсайз - це була чистина меседжу артистки

"У цьому костюмі я відчула себе собою сьогодні, відчула правду про те, ким я є всередині. І мені стало чітко зрозуміло, про що я хочу сьогодні сказати. Як та, хто зазнав сексуального насильства з боку представника індустрії розваг, як жінка, котрій досі бракує відваги назвати його ім'я, як жінка, що живе з хронічним болем, як жінка, котра з дуже юного віку була привчена слухати, що мені кажуть робити чоловіки, я вирішила сьогодні, що хочу повернути собі владу. Сьогодні я в штанях", - заявила артистка.

Lady Gaga зізналася, що інколи досі відчуває свою провину за те, що в 19 років її зґвалтували, що донині відчуває сором. Адже тоді ніхто не поміг їй пережити тяжку травму, вона не отримала ні психологічної, ні юридичної допомоги, а її кривдник уникнув відповідальності.

Сьогодні я в штанях: заплакана Lady Gaga в оверсайзі розказала про жінку в Голлівуді
 Сара Полсон, Кіра Найтлі, Міа Ферроу, Шарліз Терон та інші зірки отримали нагороди глянцю

"Депресія, тривожність, розлади харчової поведінки, травми - це лише кілька прикладів сил, котрі можуть затягти людину в це торнадо болю", - зазначила співачка.

Її мрія - щоби в кожній школі Америки був учитель - експерт із психічного здоров'я. Щоби настала рівність і справедливість для чоловіків та жінок. І в боротьбі за те, щоби світ став кращий і добріший, на думку співачки, якраз полягає роль жінки в Голлівуді.

А ще під час свого виступу Lady Gaga вперше підтвердила, що заручена. "Мій наречений" сказала зірка про Крістіана Каріно, з яким вони разом уже близько двох років.

Як відомо, співачка раніше була заручена з актором Тейлором Кінні, але до вівтаря пара так і не дійшла.

Источник: tabloid.pravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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